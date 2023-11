Fresco, delicioso y sano: 6 restaurantes en CABA que ofrecen platos ideales para veganos y vegetarianos

st regis park tower.jpg El restaurante ofrece diversos menús: almuerzo, cena y ejecutivo. St. Regis Restaurant

Respecto a "las entrantes", no podes perderte la infladita de maíz con hummus de remolacha y texturas de vegetales; y el tartar de salmón con palta rústica y tapioca de coco. Como principal, destaca el tofu crocante, acompañado de salteado de vegetales y arroz salvaje. Y, si buscas pastas, tu mejor elección será la pasta rellena crocante con crema de cilantro y hortalizas asadas.

Por último, uno de los momentos más esperados: el postre. Los "caballitos de batalla" apto vegetarianos son el Aireado de key lime pie y el curd de berries. Mientras que la manzana asada con crema ácida y base de pasta de maní es la mejor opción para aquellos que siguen una dieta vegana.

El menú además cuenta con platos del campo y del mar. St. Regis Restaurant

SACRO

SACRO -recientemente recomendado por la Guía MICHELIN- toma cada oportunidad para sorprender a quienes lo visitan con una combinación de platos de alto nivel e innovadora coctelería. Desde el momento en el que se atraviesa la fachada de los círculos calados, los visitantes se sumergen en un mágico viaje que estimula todos sus sentidos, con el objetivo de hacer de la experiencia culinaria un momento especial y único. A su vez, se destaca por su "Patio Selvático", climatizado para los días de calor y apto lluvia para las tormentas de verano.

Ubicado en Costa Rica 6038, Palermo, el restaurante ofrece "comida del mundo a base de plantas y hongos". Dentro de la carta, algunos platos se convirtieron en clásicos: la empanada de carbón activado con relleno de hongos y salsa harissa; la palta masala recubierta en tikka y apoyada sobre yogurt de curry con pan de papa; el spaghetti asiático a temperatura ambiente con sabores espectaculares; y la palta lime pie, un dulce cremoso y ácido.



El menú varía según la estación del año, donde se hace un especial foco en los ingredientes de la temporada. En primavera-verano, además de los platos clásicos, se suman sabores frescos y livianos con ingredientes estacionales; calabacines, espárragos, tomates reliquia, frutas tropicales y -siempre- hierbas frescas.

Todos estas elaboraciones se encuentran bien acompañadas de tragos como Fresco de Mar, elaborado con vodka, lacto mango, pasionaria y agua de coco; y Lemon Pisco, con fermento de peras, almíbar de lavanda y muña andina.



Las Flores

Ubicado en Gorriti 5870, Palermo, el restaurante cuenta con uno de los jardines más lindos de Buenos Aires. Con más de 800 plantas y flores nativas de 40 especies distintas, resulta ser un 'spot instagrameable' que se complementa perfectamente con su gastronomía brindando así una experiencia visual y sensorial única. Presenta opciones libre de gluten, para veganos, vegetarianos e intolerantes a la lactosa.



Entre todos sus menús, que se dividen según el momento del día ("Día y Tarde", "Noche" y "del Finde") se destacan los platos Hummus + Chutney De Pomelo + Crackers; Espárragos y Sambayón; Alcaucil a la Parrilla con Ajoblanco; Plato “Las Flores” (Huevos 5’ + Palta + Queso + Verdes + Ricota + Tostadas); y Papas Fritas + Ketchup de Pimientos Dulces. No podes dejar de probar sus cócteles y su gran carta de vinos provenientes de todo el país.

Cabe destacar que de día, hasta las 19, está abierto el mostrador de productos de pastelería que elaboran diariamente. Algunos productos clásicos están casi siempre; mientras que otros son creaciones de temporada.



Chuí

Ubicado en Loyola 1250, Villa Crespo, se encuentra una propuesta diferente que combina la creatividad, el contacto con la naturaleza y el disfrute, al punto de que la semana pasada fue seleccionado y recomendado por los inspectores de la Guía MICHELIN. Según sus dueños, "Chuí ofrece platos hechos con creatividad y amor, pensados para el goce que se merecen, ya que en definitiva eso es Chuí, un espacio hecho para gozar".

"Platitos", sándwiches y pizzas forman parte de su destacado menú. Un gran plan es acercarse (ya sea al mediodía o a la noche), sentarse al aire libre, en medio del jardín que destaca al restaurante, y degustar algunos de los siguientes platos: la Focaccia de masa madre a la leña; Paté de hongos, rabanitos, vinagre de la casa; Pizza cuatro quesos a la leña, cuya masa cuenta con 48 horas de fermentación y harina orgánica; y la Milanesa de gírgolas, mostaza de cúrcuma, ketchup casero, huevo de campo frito, pepino pickle y mix de verdes.



Cada elaboración va muy bien acompañada de un vermut o un negroni, entre otras de las elaboraciones de su barra.

Respecto al postre, el más aclamado del lugar es Butterscotch. Aunque también se destacan en la sección "Dulces" las Frutillas en almíbar sobre crema de palta, bizcocho de vainilla, merengue de lima; y la Pastelera de cardamomo, café, castañas en almíbar, amaretti.



Let it V

El restaurante gourmet 100% plant based y gluten free se ubica en Costa Rica 5865 y a su vez cuenta con otra sucursal en Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660) denominada Let It V Street and Arts.

"Mother Nature’s food. 100% Plant Based & Gluten Free", aseguran desde Let It V. Ambos locales se rigen por el mismo concepto: llevarle a los comensales platos sanos con múltiples combinaciones de sabores y colores. Cabe mencionar que cuentan con un laboratorio donde indagan todo tipo de fermento y posibilidades para reemplazar las texturas que dan los alimentos como el huevo o el queso.



El sushi es uno de las elaboraciones estrellas del lugar, cuya variedad es infinita: Tabla Omakase, Tabla Oh Darling, Roll Lizzy, Roll Yesterday y Oniguiri, entre otros. En su mayoría, las propuestas son 100% libres de gluten y hechas a base de plantas.



Hierbabuena

"Buen comer, alimentos naturales, creatividad y mucho cariño" son los principios con los que nace Hierbabuena. El restaurante de comida natural consciente, ubicado en el Boulevard Caseros del tradicional barrio San Telmo, propone un ambiente cálido y tranquilo para que los sentidos se relajen y te dejes llevar.



Ubicado en Av. Caseros 454, San Telmo, resulta un lugar en armonía con el medio ambiente que ofrece exquisitos sabores de la tierra, verdaderos alimentos para el cuerpo, el espíritu y la naturaleza.

Algunos de sus platos típicos son Mushroom Veggie Burger, Yamaní Sushi Roll, Avocado Ñoquis y la Pizza Veggie. Y también hay que tener en cuenta que Hierbabuena tiene otras dos sucursales con algunas propuestas un poco distintas: Organic Market & Bakery, en Av. Caseros 458, y Vegan Burger & Ice Cream, Av. Caseros 466.