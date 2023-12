Gabriel Lage presentó su nuevo atelier

Los muebles – de industria nacional- de líneas limpias y minimalistas con colores audaces y neutros que resaltan contra el fondo más tradicional de la estructura. En la sala principal, sofás de diseño contemporáneo, elegantes, geométricos; una mesa de centro de mármol y base de metal; paredes de espejos reflejan la luz que ingresa de las altas ventanas, y una imponente lámpara moderna que cuelga del techo engalanado por las molduras, resalta la atmósfera de la fusión entre lo histórico y lo contemporáneo.

koifman2.jpg Gabriel Lage y Claudia Argüelles

Este nuevo espacio es el sitio donde el diseñador y su equipo recibirán a todas las increíbles mujeres que lo prestigian, eligiéndolo. Un atelier en el que ofrece el haute couture absolutamente artesanal, el espacio creativo de las artesanas, -talleres mucho más amplios-, dejando así más libertad para crear; también el sector en el cual se encuentra la nueva línea de alta costura 23/24 de Lage -con un touch más soft para diferentes momentos/ocasiones-, áreas exclusivas de accesorios-bijou couture con herrajes realizados a mano por la ex modelo y orfebre Roxana Zarecki (en alianza con Lage) y calzados –todo artesanal-, una exclusiva área de Costura Lage para las Novias y, además, desde aquí se preparan los diseños que se llevarán a España.

Trayectoria y dedicación

La moda es el arte que apasiona al diseñador, el trabajo de las manos de sus artesanas que de acuerdo a los designios de Gabriel recorren paso a paso el camino de su realización, hasta su culminación... Sus piezas nacen de un proceso de creación único y perfecto que conjuga diseño y labor artesanal.

Diferentes y exclusivas líneas de vestidos y accesorios surgen de muselinas, sedas, drapeados, bordados en perlas y cristales, teñidos, pinturas, colores en todas sus gamas. Materiales especialmente elegidos y recreados en la mente del diseñador se amalgaman hasta lograr materializar la prenda soñada que imagina.

Su exquisita impronta, basada en la búsqueda de la excelencia, lo ubica en esa élite que representa fielmente el estricto concepto de Alta Costura, respetando las normas dictadas por las Cámaras de la Moda de París y Milán. Lage afirma no inspirarse en algo en particular para cada colección, no piensa en siluetas perfectas, su intención es que toda mujer puede verse espléndida y sostiene que la actitud y la personalidad, van por sobre la figura y el cuerpo.

Este nuevo espacio también es un gran paso más para Gabriel. Su visibilidad y adeptos obtenidos en su presencia por España y el mundo, hacen de este momento de su vida y de su trayectoria un hito. Un ambiente relajado, elegante, cálido, en el cual los detalles hacen un todo y el creador y todo su equipo de colaboradores hacen del momento de elección de un vestido una visita mágica y memorable, un recuerdo imborrable, un evento único en sí para quienes desean vivir la moda y la excelencia en un solo lugar.

Con un sello inconfundible: de elegancia, glamour y diseño, se conforma esa tríada que revela su estilo propio: un artesano atemporal. Lage es un orgullo argentino, que trasciende las fronteras y deslumbra al mundo.