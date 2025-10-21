Garbanzos, la legumbre que deberás incorporar a tu dieta inmediatamente por gran cantidad de proteínas







Descubrí algunos de sus beneficios más destacados y una receta fácil con este alimento como ingrediente estrella.

Los garbanzos son de las legumbres más nutritivas, gracias a su gran aporte de proteína, calcio y vitaminas.

Los garbanzos son de las legumbres que los nutricionistas más recomiendan incorporar debido a su gran cantidad de nutrientes. Estos destacan por su alto contenido en proteínas, por lo que se convierten en un alimento esencial para dietas vegetarianas, veganas o de bajo consumo de carnes.

Existen distintas maneras de implementar garbanzos en la dieta cotidiana, como al agregarlo en ensaladas o como guarnición. Sin embargo, una de las preparaciones más populares con el garbanzo como ingrediente principal es el hummus, un dip saludable que no requiere de una preparación complicada.

Beneficios de los garbanzos garbanzos 1.jpg Fuente de proteína: Como bien se mencionó anteriormente, el gran aporte de proteínas hace del garbanzo un alimento esencial. Gracias a esto, las personas que no consumen carnes pueden obtener los nutrientes que necesita su organismo, sin importar que no sean de origen animal.

Fortalecimiento del intestino: Gracias a la gran cantidad de fibra presente en los garbanzos, estos reducen el estreñimiento y la inflamación abdominal, al mismo tiempo que ayudan al cuerpo a absorber todos los nutrientes. Además, según distintos estudios, estas legumbres también previenen enfermedades gastrointestinales.

Cuidado de la salud ósea: Los garbanzos poseen un alto contenido en calcio, un mineral esencial para el fortalecimiento de los huesos. Es importante consumir alimentos con este nutriente, ya que previene el desarrollo de enfermedades óseas, como la osteoporosis. Receta de hummus de garbanzos hummus-de-garbanzos-casero.jpg Ingredientes 400 g de garbanzos cocidos

6-8 cdas. de agua o líquido de cocer los garbanzos

1 ajo pequeño pelado

5-6 cdas. de zumo de limón

1/2 cdta. de comino

1/2 cdta. de sal

1-2 cdas. de tahini (opcional)

2 cdas. de aceite de oliva virgen extra Preparación Con un procesador de alimentos, triturar todos los ingredientes hasta que se forme una pasta cremosa. Echar el aceite y triturar un poco más. Para que quede más ligero, solo hay que añadir un poco más de agua. Probar y ajustar el punto de sal y especias a gusto. Servir en un bol y decorar con un chorrito de aceite, sésamo tostado y pimentón dulce para agregar color.

