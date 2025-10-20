Las bananas pueden durar dos semanas sin madurar con este truco que es tendencia







Se trata de un método que tiene la ventaja de ser limpio, fácil y sin ingredientes raros para que la fruta dure más y consumir sin problemas.

El truco en tendencia para que las bananas duren dos semanas sin madurar.

Las bananas son una de las frutas más consumidas en el mundo pero que maduren rápido hace que tengan que comerse en pocos días. Por eso hay varios trucos que son tendencia en redes: envolver el tallo con film, separarlos en el frutero, colgarlos de ganchos o incluso guardarlos en la heladera con papel absorbente.

Sin embargo, un especialista recomendó un método diferente que está dando de que hablar para que las bananas duren dieciséis días frescos y amarillos, sin oxidarse ni ponerse blandos.

El método para que las banas duren frescas dieciséis días A diferencia de otros trucos caseros, en esta ocasión no se cubre el tallo con nada. Ni film, ni papel de aluminio ni paños húmedos. El truco está en reducir el contacto con el aire y el etileno. Las bananas, al estar en un ambiente controlado, no maduran tan rápido ni cambian de color.

El método es sencillo: se trata de cortar las bananas y guardarlas en un frasco de vidrio hermético, preferiblemente con tapa bien ajustada. Luego, se almacenan en una habitación sin luz directa y a unos 12 grados constantes. Nada de cocina, que es el lugar menos estable térmicamente hablando. Así se evita la exposición al calor y se frena el proceso natural de maduración.

Además, este truco tiene una ventaja por sobre los demás: es limpio y sencillo, y solo se necesita un frasco y un rincón oscuro.

