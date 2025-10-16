Temporada de ciruelas: la fruta ideal para los días calurosos por su alto contenido en agua

Descubrí sus beneficios más destacados y cómo diferenciar aquellas que ya están listas para consumir y a cuáles les falta madurar.

La primavera es la mejor temporada para distintas frutas y verduras, ideales para consumir en esta época de altas temperaturas. Este es el caso de las ciruelas , que son especialmente beneficiosas para el intestino y protegen a la salud del organismo por su gran aporte de nutrientes esenciales.

Entre algunas de las propiedades de la ciruela se encuentra su abundancia de vitaminas, ya que se pueden encontrar, por ejemplo, la A, C, las del grupo B, E y K. Además, aporta minerales como zinc, fósforo, magnesio, calcio, hierro, entre otros.

Fortalecimiento del sistema inmune: los flavonoides presentes en esta fruta cuentan con una gran actividad antioxidante que ayuda a proteger al organismo de los radicales libres. Gracias a esto, aumentan las defensas, lo que refuerza al sistema inmunológico.

Combate de la mucosidad: diversos estudios demuestran que las ciruelas cuidan el sistema respiratorio, ya que son consideradas un remedio natural contra la tos y los mocos. Por ello, son especialmente recomendadas para personas con bronquitis, debido a que ayuda a expulsar mucosidad de los pulmones.

Gran cantidad de agua: una de las razones por las que las ciruelas se consumen a menudo en primavera y verano es su gran porte de agua, que mantiene hidratado al organismo. No obstante, junto con la fibra, esta también es necesaria para prevenir y mejorar distintos trastornos intestinales.

Para comprender si una ciruela está madura o no, existen varios factores que se deben tener en cuenta. En primer lugar, la piel debe estar completamente lisa y sin imperfecciones.

Por otro lado, su color debe ser amarillo oscuro o rojo intenso, mientras que su textura tiene que ser un poco flexible, pero no demasiado, ya que podría estar pasada.