Jengibre: el alimento que ayuda a aliviar la congestión nasal y es el mejor amigo de los cantantes profesionales

Conocé por qué esta raíz es especialmente beneficiosa para quienes trabajan con su voz y un té a base de esta que ayuda a aliviar la gripe.

El jengibre contiene propiedades antiinflamatorias que contribuyen a cuidar la garganta.

Los cantantes cuentan con distintas maneras de cuidar su voz y su garganta. Una de ellas es a través de la alimentación, ya que existen distintas comidas que contribuyen a su protección, como es el caso del jengibre, una raíz especialmente útil para tratar resfriados y congestiones nasales.

El té de jengibre cuenta con muchos beneficios no solo para la voz, sino también para el organismo en general. Esta bebida es muy fácil de realizar y a esta se le pueden agregar distintos ingredientes beneficiosos a gusto, como miel o menta.

Alivio de la congestión nasal: El jengibre contiene propiedades antiinflamatorias y expectorantes que ayudan a ablandar la mucosidad, lo que hace que esta sea más fluida. De esta manera, se reduce la congestión, al mismo tiempo que se combate su causa principal.

Protección de la garganta: las propiedades antiinflamatorias mencionadas, junto con las antioxidantes y analgésicas presentes en el jengibre, ayudan a aliviar el dolor y la irritación de la garganta. Además, esta fortalece al sistema inmunológico y puede contribuir al combate de infecciones.

Reducción del estrés: El alto contenido en cineol del jengibre ayuda a disminuir los niveles de ansiedad. Además, regula los picos de estrés en épocas de altibajos y otorga una sensación de calma al cuerpo.

Ingredientes 1 cm de jengibre

150 ml de agua

Jugo de medio limón

1 cucharadita de miel Preparación Colocar el agua y el jengibre en una olla y calentar a fuego lento. Después de 5 minutos agregar la miel y el limón. Dejar enfriar un poco y tomar a continuación.

