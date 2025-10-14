SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de octubre 2025 - 21:00

Jengibre: el alimento que ayuda a aliviar la congestión nasal y es el mejor amigo de los cantantes profesionales

Conocé por qué esta raíz es especialmente beneficiosa para quienes trabajan con su voz y un té a base de esta que ayuda a aliviar la gripe.

El jengibre contiene propiedades antiinflamatorias que contribuyen a cuidar la garganta.

Los cantantes cuentan con distintas maneras de cuidar su voz y su garganta. Una de ellas es a través de la alimentación, ya que existen distintas comidas que contribuyen a su protección, como es el caso del jengibre, una raíz especialmente útil para tratar resfriados y congestiones nasales.

El té de jengibre cuenta con muchos beneficios no solo para la voz, sino también para el organismo en general. Esta bebida es muy fácil de realizar y a esta se le pueden agregar distintos ingredientes beneficiosos a gusto, como miel o menta.

Beneficios del jengibre

jengibre.jpg

  • Alivio de la congestión nasal: El jengibre contiene propiedades antiinflamatorias y expectorantes que ayudan a ablandar la mucosidad, lo que hace que esta sea más fluida. De esta manera, se reduce la congestión, al mismo tiempo que se combate su causa principal.

  • Protección de la garganta: las propiedades antiinflamatorias mencionadas, junto con las antioxidantes y analgésicas presentes en el jengibre, ayudan a aliviar el dolor y la irritación de la garganta. Además, esta fortalece al sistema inmunológico y puede contribuir al combate de infecciones.

  • Reducción del estrés: El alto contenido en cineol del jengibre ayuda a disminuir los niveles de ansiedad. Además, regula los picos de estrés en épocas de altibajos y otorga una sensación de calma al cuerpo.

Receta de té de jengibre

infusiones-resfriado-jengibre

Ingredientes

  • 1 cm de jengibre
  • 150 ml de agua
  • Jugo de medio limón
  • 1 cucharadita de miel

Preparación

  1. Colocar el agua y el jengibre en una olla y calentar a fuego lento.
  2. Después de 5 minutos agregar la miel y el limón.
  3. Dejar enfriar un poco y tomar a continuación.

