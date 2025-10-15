Guardá las cajas de cartón y los tubos del papel higiénico: podés reciclarlo y hacer un garaje para autos de juguete

Una oportunidad para hacer ese parking especial de tres pisos para autos de juguete. Con pocos materiales e ideal para reciclar.

Crea un creativo parking de carton para autos de juguete y recicla en casa.

El reciclaje está tomando una gran importancia en la sociedad actual y cada vez más personas buscan darle una segunda vida a objetos que normalmente desecharía sin pensarlo dos veces. Hay una gran cantidad de técnicas e ideas para hacer objetos tanto decorativos como funcionales.

Con un poco de cartón, rollitos de papel y mucha imaginación , podés crear un parking de tres pisos para autos totalmente reciclado. Esta idea es ideal para pasar la tarde con los chicos, fomentar la creatividad y enseñarles el valor de reutilizar materiales cotidianos.

Para esta manualidad, no necesitás casi nada que no tengas ya en casa:

Paso a paso

1. De los tres cartones, uno se deja sin cortar (es la base).

En los otros dos, se marcan y se cortan rampas de 20 cm de largo y 5 cm de ancho, una en el lado largo y otra en el corto. Luego se pliega en una pestaña de 5 cm para formar la pendiente.

2. Montar la estructura

Pegar tres rollitos de cartón sobre la base para formar las columnas. Colocar encima el segundo cartón (el que tiene la rampa larga). Pegar la rampa mirando hacia adelante. Añadir otros tres rollitos y montar la tercera planta, con la rampa hacia la derecha.

3. Reforzar y estabilizar

Cortar tiras de cartón de 2,5 cm de ancho y pegarlas alrededor como barandas. Si se tambalea, colocar palitos de brocheta a modo de refuerzo.

4. Aplicar cartapesta (opcional)

Mezclá cola con agua y cubrí toda la estructura con papel de diario. Esto la vuelve más resistente y duradera, perfecta si va a tener mucho uso.

5. Pintar y decorar

Una vez seco, pintá pisos y rampas de gris, columnas de granate, agregá líneas blancas con folios o témpera para simular estacionamientos, y hacé pequeñas señales con flechas y la “P” de parking para darle más realismo.

El resultado es un parking de tres plantas resistente, colorido y funcional, ideal para jugar con autos pequeños. Es una forma genial de reciclar materiales, fomentar la creatividad y pasar tiempo de calidad con los más chicos.

Si querés hacerlo aún más realista, podés agregar cocheras numeradas con marcadores, pegar papel de colores o stickers y usar mini luces LED o autos reciclados de juguetes viejos.