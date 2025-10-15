No es el que vos pensás: la ciencia descubrió cuál es el peor día de la semana







Un estudio internacional analizó el ánimo de miles de personas y reveló qué momento genera más cansancio y desmotivación.

La ciencia reveló el peor día de la semana y no es el lunes. Gentileza - Redbooth

Aunque muchos asocian el mal humor con el inicio de la semana, una investigación reciente de la Escuela de Economía de Londres reveló un dato que sorprendió a mucha gente. El trabajo se propuso rastrear cómo es que varía el ánimo de las personas según el día.

Para eso, los especialistas recopilaron información durante meses a través de una aplicación móvil, donde más de 22.000 voluntarios registraron cómo se sentían, con quién estaban y qué estaban haciendo. Los resultados mostraron qué jornada suele ser la más difícil de atravesar.

¿Cuál es el peor día de la semana? El informe del proyecto Mappiness determinó que el martes es el día en que la mayoría de las personas siente mayor agotamiento y menor motivación. Según el investigador George MacKerron, esto se debe a que el lunes todavía conserva algo del impulso del fin de semana, pero el martes ya no tiene ese efecto porque el descanso quedó atrás y el próximo fin de semana parece demasiado lejos.

Además, el estudio también identificó que la hora más complicada para concentrarse suele ubicarse a media mañana o después del almuerzo, cuando la energía baja y las tareas se vuelven más pesadas. Los especialistas aclaran que entender cómo cambia el ánimo durante la semana puede servir para ajustar rutinas, priorizar descansos y reducir el impacto emocional de los días más difíciles.

Los consejos de los psicólogos para sobrellevar un mal día La psicóloga María Cordón, especializada en salud emocional, explica que muchas veces el problema no es el martes en sí, sino la forma en que organizamos la semana. Ella explica que vivimos esperando el fin de semana y dejamos de lado a los placeres del día a día. Entre sus recomendaciones habla de romper un poco la rutina, como permitirse una merienda dulce o una pausa para escuchar música en medio del trabajo. Además, también sirve prestarle atención a las cosas simples, como disfrutar el aroma de una vela o salir a caminar mirando el entorno.

