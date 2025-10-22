Gabinete de Javier Milei: cuántas bajas tuvo y quiénes son los funcionarios que dejaron el Gobierno desde que asumió

Desde que asumió el presidente libertario, fueron varias las bajas en su equipo. Una por una, las salidas del Gobierno que arrancó el 10 de diciembre de 2023.

A casi dos años de comenzada la gestión de Javier Milei, el libertario sigue acumulando renuncias y desvinculaciones en su gabinete. Este miércoles se conoció la renuncia del canciller Gerardo Werthein, en medio de una crisis que le queda cerca a las próximas elecciones legislativas nacionales.

Este miércoles se conoció que Werthein presentó su renuncia ante el Presidente. La dimisión se da en medio de una crisis en el Gobierno a días de las elecciones legislativas del domingo que se juegan como una plebiscito para la gestión libertaria.

En la víspera, el jefe de Estado adelantó que los cambios en el equipo del Gobierno llegarían después del domingo con los resultados electorales en mano. Sin embargo, el ahora excanciller hizo caso omiso a esas declaraciones y presentó su renuncia horas antes de los comicios.

A fines de agosto de este año, y en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , el Gobierno desvinculó a su titular de entonces Diego Spagnuolo , luego de que se filtraran audios donde reconocía el pago de coimas por quinientos mil dólares mensuales por parte de una empresa vinculada al presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem .

La dimisión de Werthein se da en medio de una crisis en el Gobierno a días de las elecciones legislativas del domingo.

El dinero estaría vinculado a la recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios asociados . La investigación sobre el presunto delito estará a cargo del fiscal Franco Picardi .

Diego Spagnuolo Otra ida del Gobierno que resonó este año fue la desvinculación de Diego Spagnuolo por la causa ANDIS.

El Gobierno desplazó al titular de la SIGEN, Miguel Blanco

Un mes antes, en julio de este año, también fue desplazado Miguel Blanco de su cargo como titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El funcionario había sido designado el 21 de diciembre de 2023 - a poco más de 1 semana de la llegada de Javier Milei al poder - mediante el decreto 68/2023.

Fuentes con despacho en Casa Rosada explicaron a este medio que una vez que se tomó la decisión, Blanco fue notificado por medio de María Ibarzabal Murphy, titular de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia y mano derecha de Santiago Caputo. Aunque Blanco reclamó argumentos, no le fueron dados.

Tras las críticas a las medidas económicas, el Gobierno echó a Teddy Karagozian del Consejo de Asesores de Javier Milei

En julio de 2024, luego de críticas al plan económico y a las recientes medidas de Luis Caputo, el Gobierno decidió apartar al empresario textil Teddy Karagozian del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei.

La decisión fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni este miércoles, a través de un posteo en la red social X (ex Twitter). "Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian" publicó.

El malestar del Poder Ejecutivo se generó luego de que el empresario textil asegurara que no vislumbra la recuperación económica que vaticina el mandatario, al tiempo que también aseguró que no va a suceder.

garro milei.jpg Julio Garro, exsubsecretario de Deportes, junto a Javier Milei.

Echaron al secretario de Agricultura, Fernando Vilella

El Gobierno echó al ingeniero Fernando Vilella del cargo de Secretario de Bioeconomía de la Nación, que en rigor ahora demás volverá a denominarse de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en su lugar designó a Sergio Iraeta.

De momento se desconocen los motivos del pedido de renuncia, aunque su gestión hasta el momento fue opaca, y su cartera sufrió bajas que afectaron el funcionamiento. Además, se da en momento de tensión con el campo.

Por su parte, Iraeta se desempeñaba hasta hoy como Subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal.

Según informó oficialmente el Gobierno, el abogado y productor agropecuario "seguirá trabajando en línea con los objetivos del presidente Javier Milei de reducir la estructura burocrática del Estado, de potenciar las capacidades de los productores agropecuarios, de generar las condiciones para aumentar la competitividad y de seguir abriendo nuevos mercados para la heterogénea producción agropecuaria nacional".

Cambios en el Gabinete: renunció Nicolás Posse y Milei desplaza al titular de la AFI

A horas de emprender su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei finalmente decidió correr de su cargo al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tras días de incertidumbre sobre su continuidad en el Gobierno. El actual ministro de Interior, Guillermo Francos, será quien lo reemplace en el cargo.

El Gobierno comunicó la noticia a través de un comunicado de la Oficina del Presidente donde detalló que las razones de su salida estuvieron en "la diferencia de criterios y expectativas en la marcha del Gobierno y las tareas encomendadas".

El presidente Javier Milei purgó el Gabinete. Junto Nicolás Posse echó a Silvestre Sívori titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y hombre vinculado al ahora exjefe de Gabinete. Sívori, junto a Posse, quedaron en la mira luego de que circularan versiones que indicaban que desde la AFI se hicieron investigaciones de funcionarios del propio Gobierno.

nicolas posse Nicolás Posse, exjefe de Gabinete. Reuters

Renunció el número dos de Sandra Pettovello en Capital Humano

El exsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Capital Humano, Maximiliano Keczeli, duró apenas cinco meses en el cargo.

Keczeli es ingeniero industrial y ocupó tres lugares en el armado libertario en lo que va de gestión de javier Milei. El 5 de enero pasado fue designado al frente del Consejo de Políticas Sociales –el cargo del que fue desplazado Hita– y, apenas nueve días después de aquel nombramiento pasó a la secretaría de Coordinación Legal, también bajo la órbita de Pettovello.

Luego, a mediados de febrero, sin despegarse de la secretaría, fue nombrado como interventor interino del INCAA.

Tras la salida de Omar Yasín, renunció la subsecretaria de Trabajo

Como le confirmaron a Ámbito, Mariana Hortal Sueldo renunció a su cargo de subsecretaria de Relaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad. Así, se suma otra funcionaria que se va del Ministerio de Capital Humano.

Hortal Sueldo secundaba al secretario de Trabajo, Omar Yasín. Su nombramiento se había hecho el 15 de febrero pasado luego de que el ala dura del Gobierno desplazara de ese puesto a Horacio Pitrau, a quien responsabilizaron de promover una estrategia negociadora con el sindicalismo.

Además, la abogada tiene lazos con el exministro de Trabajo Jorge Triaca, ya que lo asesoró cuando fue diputado nacional del bloque del PRO. Otra conexión son los negocios en común con la esposa de Triaca, Clarisa Loccisano, ya que integran desde 2018 la consultora Eficci, así como también fueron socias del estudio Loccisano, Hortal Sueldo y Asociados entre 2004 y 2011.

Mariana Hortal sueldo (1).jpg

Renunciaron el funcionario vinculado al aumento salarial de Javier Milei y la militante designada en el Renaper

El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert, y la militante libertaria Geraldine Calvella designada en el Renaper, se sumaron a la lista de funcionarios que abandonaron su cargo en los primeros meses de gestión del presidente Javier Milei. Ambos presentaron la renuncia luego de haber quedado envueltos en sendas polémicas.

Guibert le comunicó este lunes al mandatario su dimisión formal, a penas semanas después de haber sido sindicado como quien permitió la firma del decreto de aumento de salaria del 45% del presidente Javier Milei, la vicepresidenta, ministros y secretarios. El ingeniero industrial de 75 años tenía un vínculo estrecho con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y con Federico Sturzenegger, quien está a cargo la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía.

Su salida se produjo pocos día antes de que el Gobierno deba resolver que hacer con los contratos de una cantidad de empleados públicos a los que se les había prorrogado sus contratos en diciembre por tres meses. A principio de mes había quedado envuelto en la polémica por las subas del 48% en los sueldos del Presidente, la vicepresidenta, los ministros y secretarios de Estado del gobierno libertario, por la cual Milei al final desplazó sólo al secretario de Trabajo, Omar Yasin.

Geraldine Calvella, designada al frente de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (Renaper), también tomó la decisión de renunciar a su cargo a raíz del revuelo generado por su designación en un cargo directivo a la corta edad de 23 años y sin la experiencia necesaria.

Calvella tomó la decisión por el gran revuelo que generó su arribo al Renaper en redes sociales. Su sueldo millonario y sus 23 años, casi sin experiencia laboral, motorizaron una serie de fuerte criticas por su designación.

La joven es oriunda del partido bonaerense de Saladillo y su única experiencia laboral es haber sido "asesor político" en la Cámara de Diputados, según su perfil en la red social Linkedin. Según trascendió en redes sociales, fue designada al frente de una Dirección en el RENAPER el 15 de enero, con un sueldo bruto de 2.732.002,60 pesos: una imagen de su recibo de sueldo se viralizó, para desatar la polémica y los cuestionamientos al presidente Javier Milei por el nombramiento de militantes en la estructura gubernamental.

Alejandro Guglielmi fue desplazado de la Casa Militar por el Gobierno

El Gobierno desplazó a Alejandro Guglielmi, jefe de la Casa Militar, el órgano mixto de militares y civiles que se encarga de la seguridad presidencial, la Casa Rosada y la Residencia Oficial de Olivos.

Guglielmi había llegado al cargo durante la administración de Mauricio Macri y se mantuvo también durante los cuatro años de Alberto Fernández.

ALEJANDRO GUGLIELMI.avif Télam

Su desplazamiento trascendió este viernes en Casa Rosada pero aún no se había comunicado la noticia de manera oficial y, por ende, tampoco se sabía el nombre del militar que lo sucederá en el cargo.

Como la Casa Militar se encuentra bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, que comanda Karina Milei, vinculan la remoción del jefe a un posible desencuentro con la hermana del Presidente, que por esos roces habría tomado la determinación de desplazarlo del cargo.

Uno a uno, todas las renuncias del Gobierno de Milei