A casi dos años de comenzada la gestión de Javier Milei, el libertario sigue acumulando renuncias y desvinculaciones en su gabinete. Este miércoles se conoció la renuncia del canciller Gerardo Werthein, en medio de una crisis que le queda cerca a las próximas elecciones legislativas nacionales.
Gabinete de Javier Milei: cuántas bajas tuvo y quiénes son los funcionarios que dejaron el Gobierno desde que asumió
Desde que asumió el presidente libertario, fueron varias las bajas en su equipo. Una por una, las salidas del Gobierno que arrancó el 10 de diciembre de 2023.
Renunció a la Cancillería Gerardo Werthein
Este miércoles se conoció que Werthein presentó su renuncia ante el Presidente. La dimisión se da en medio de una crisis en el Gobierno a días de las elecciones legislativas del domingo que se juegan como una plebiscito para la gestión libertaria.
En la víspera, el jefe de Estado adelantó que los cambios en el equipo del Gobierno llegarían después del domingo con los resultados electorales en mano. Sin embargo, el ahora excanciller hizo caso omiso a esas declaraciones y presentó su renuncia horas antes de los comicios.
El Gobierno despidió a Diego Spagnuolo, director de la Agencia de Discapacidad
A fines de agosto de este año, y en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno desvinculó a su titular de entonces Diego Spagnuolo, luego de que se filtraran audios donde reconocía el pago de coimas por quinientos mil dólares mensuales por parte de una empresa vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El dinero estaría vinculado a la recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios asociados. La investigación sobre el presunto delito estará a cargo del fiscal Franco Picardi.
El Gobierno desplazó al titular de la SIGEN, Miguel Blanco
Un mes antes, en julio de este año, también fue desplazado Miguel Blanco de su cargo como titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El funcionario había sido designado el 21 de diciembre de 2023 - a poco más de 1 semana de la llegada de Javier Milei al poder - mediante el decreto 68/2023.
Fuentes con despacho en Casa Rosada explicaron a este medio que una vez que se tomó la decisión, Blanco fue notificado por medio de María Ibarzabal Murphy, titular de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia y mano derecha de Santiago Caputo. Aunque Blanco reclamó argumentos, no le fueron dados.
Tras las críticas a las medidas económicas, el Gobierno echó a Teddy Karagozian del Consejo de Asesores de Javier Milei
En julio de 2024, luego de críticas al plan económico y a las recientes medidas de Luis Caputo, el Gobierno decidió apartar al empresario textil Teddy Karagozian del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei.
La decisión fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni este miércoles, a través de un posteo en la red social X (ex Twitter). "Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian" publicó.
El malestar del Poder Ejecutivo se generó luego de que el empresario textil asegurara que no vislumbra la recuperación económica que vaticina el mandatario, al tiempo que también aseguró que no va a suceder.
Echaron al secretario de Agricultura, Fernando Vilella
El Gobierno echó al ingeniero Fernando Vilella del cargo de Secretario de Bioeconomía de la Nación, que en rigor ahora demás volverá a denominarse de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en su lugar designó a Sergio Iraeta.
De momento se desconocen los motivos del pedido de renuncia, aunque su gestión hasta el momento fue opaca, y su cartera sufrió bajas que afectaron el funcionamiento. Además, se da en momento de tensión con el campo.
Por su parte, Iraeta se desempeñaba hasta hoy como Subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal.
Según informó oficialmente el Gobierno, el abogado y productor agropecuario "seguirá trabajando en línea con los objetivos del presidente Javier Milei de reducir la estructura burocrática del Estado, de potenciar las capacidades de los productores agropecuarios, de generar las condiciones para aumentar la competitividad y de seguir abriendo nuevos mercados para la heterogénea producción agropecuaria nacional".
Cambios en el Gabinete: renunció Nicolás Posse y Milei desplaza al titular de la AFI
A horas de emprender su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei finalmente decidió correr de su cargo al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tras días de incertidumbre sobre su continuidad en el Gobierno. El actual ministro de Interior, Guillermo Francos, será quien lo reemplace en el cargo.
El Gobierno comunicó la noticia a través de un comunicado de la Oficina del Presidente donde detalló que las razones de su salida estuvieron en "la diferencia de criterios y expectativas en la marcha del Gobierno y las tareas encomendadas".
El presidente Javier Milei purgó el Gabinete. Junto Nicolás Posse echó a Silvestre Sívori titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y hombre vinculado al ahora exjefe de Gabinete. Sívori, junto a Posse, quedaron en la mira luego de que circularan versiones que indicaban que desde la AFI se hicieron investigaciones de funcionarios del propio Gobierno.
Renunció el número dos de Sandra Pettovello en Capital Humano
El exsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Capital Humano, Maximiliano Keczeli, duró apenas cinco meses en el cargo.
Keczeli es ingeniero industrial y ocupó tres lugares en el armado libertario en lo que va de gestión de javier Milei. El 5 de enero pasado fue designado al frente del Consejo de Políticas Sociales –el cargo del que fue desplazado Hita– y, apenas nueve días después de aquel nombramiento pasó a la secretaría de Coordinación Legal, también bajo la órbita de Pettovello.
Luego, a mediados de febrero, sin despegarse de la secretaría, fue nombrado como interventor interino del INCAA.
Tras la salida de Omar Yasín, renunció la subsecretaria de Trabajo
Como le confirmaron a Ámbito, Mariana Hortal Sueldo renunció a su cargo de subsecretaria de Relaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad. Así, se suma otra funcionaria que se va del Ministerio de Capital Humano.
Hortal Sueldo secundaba al secretario de Trabajo, Omar Yasín. Su nombramiento se había hecho el 15 de febrero pasado luego de que el ala dura del Gobierno desplazara de ese puesto a Horacio Pitrau, a quien responsabilizaron de promover una estrategia negociadora con el sindicalismo.
Además, la abogada tiene lazos con el exministro de Trabajo Jorge Triaca, ya que lo asesoró cuando fue diputado nacional del bloque del PRO. Otra conexión son los negocios en común con la esposa de Triaca, Clarisa Loccisano, ya que integran desde 2018 la consultora Eficci, así como también fueron socias del estudio Loccisano, Hortal Sueldo y Asociados entre 2004 y 2011.
Renunciaron el funcionario vinculado al aumento salarial de Javier Milei y la militante designada en el Renaper
El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert, y la militante libertaria Geraldine Calvella designada en el Renaper, se sumaron a la lista de funcionarios que abandonaron su cargo en los primeros meses de gestión del presidente Javier Milei. Ambos presentaron la renuncia luego de haber quedado envueltos en sendas polémicas.
Guibert le comunicó este lunes al mandatario su dimisión formal, a penas semanas después de haber sido sindicado como quien permitió la firma del decreto de aumento de salaria del 45% del presidente Javier Milei, la vicepresidenta, ministros y secretarios. El ingeniero industrial de 75 años tenía un vínculo estrecho con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y con Federico Sturzenegger, quien está a cargo la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía.
Su salida se produjo pocos día antes de que el Gobierno deba resolver que hacer con los contratos de una cantidad de empleados públicos a los que se les había prorrogado sus contratos en diciembre por tres meses. A principio de mes había quedado envuelto en la polémica por las subas del 48% en los sueldos del Presidente, la vicepresidenta, los ministros y secretarios de Estado del gobierno libertario, por la cual Milei al final desplazó sólo al secretario de Trabajo, Omar Yasin.
Geraldine Calvella, designada al frente de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (Renaper), también tomó la decisión de renunciar a su cargo a raíz del revuelo generado por su designación en un cargo directivo a la corta edad de 23 años y sin la experiencia necesaria.
Calvella tomó la decisión por el gran revuelo que generó su arribo al Renaper en redes sociales. Su sueldo millonario y sus 23 años, casi sin experiencia laboral, motorizaron una serie de fuerte criticas por su designación.
La joven es oriunda del partido bonaerense de Saladillo y su única experiencia laboral es haber sido "asesor político" en la Cámara de Diputados, según su perfil en la red social Linkedin. Según trascendió en redes sociales, fue designada al frente de una Dirección en el RENAPER el 15 de enero, con un sueldo bruto de 2.732.002,60 pesos: una imagen de su recibo de sueldo se viralizó, para desatar la polémica y los cuestionamientos al presidente Javier Milei por el nombramiento de militantes en la estructura gubernamental.
Alejandro Guglielmi fue desplazado de la Casa Militar por el Gobierno
El Gobierno desplazó a Alejandro Guglielmi, jefe de la Casa Militar, el órgano mixto de militares y civiles que se encarga de la seguridad presidencial, la Casa Rosada y la Residencia Oficial de Olivos.
Guglielmi había llegado al cargo durante la administración de Mauricio Macri y se mantuvo también durante los cuatro años de Alberto Fernández.
Su desplazamiento trascendió este viernes en Casa Rosada pero aún no se había comunicado la noticia de manera oficial y, por ende, tampoco se sabía el nombre del militar que lo sucederá en el cargo.
Como la Casa Militar se encuentra bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, que comanda Karina Milei, vinculan la remoción del jefe a un posible desencuentro con la hermana del Presidente, que por esos roces habría tomado la determinación de desplazarlo del cargo.
Uno a uno, todas las renuncias del Gobierno de Milei
- Gerardo Werthein, Canciller. Dejó su cargo el 22 de octubre de 2025.
- Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Dejó su cargo el 20 de agosto de 2025.
- Miguel Blanco, titular de la Sindicatura General de la Nación. Dejó su cargo el 18 de julio de 2025.
- Osvaldo Giordano Director, Director Ejecutivo de ANSES. Dejó su cargo el 9 de febrero de 2024.
- Marcelo Papandrea, presidente de AYSA. Dejó su cargo el 9 de febrero de 2024.
- Juan Manuel Troncoso, presidente de BicE. Dejó su cargo el 8 de mayo de 2024.
- Horacio Pitrau, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad. Dejó su cargo el 6 de enero de 2024.
- Ricardo Spartano, subsecretario de Gestión Administrativa. Dejó su cargo el 31 de enero de 2024.
- Pablo Rodrigué, subsecretario de Políticas Sociales. Dejó su cargo el 15 de febrero de 2024.
- Agustín Sánchez Sorondo , subsecretario Administrativo. Dejó su cargo el 15 de febrero de 2024.
- Rodrigo Aybar, subsecretario de Economía Social. Dejó su cargo el 4 de marzo de 2024.
- Omar Yasín, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad. Dejó su cargo el 11 de marzo de 2024.
- Mariana Hortal Sueldo, subsecretaria de Relaciones del Trabajo. Dejó su cargo el 4 de abril de 2024.
- Liliana Acosta de Archimbal, subsecretaria de Relaciones del Trabajo. Dejó su cargo el 22 de mayo de 2024.
- Maximiliano Keczel, secretario de Coordinación Legal y Administrativa. Dejó su cargo el 23 de abril de 2024.
- Luis Palomino, subsecretaría de Empleo. Dejó su cargo el 16 de mayo de 2024.
- Carlos Becker Fioretti, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores. Dejó su cargo el 7 de mayo de 2024.
- Flavia Royón, secretaria de Minería. Dejó su cargo el 9 de febrero de 2024.
- Pedro Vignaeau, subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable. Dejó su cargo el 5 de abril de 2024.
- Germán Di Bella, subsecretario de Agricultura. Dejó su cargo el 5 de abril de 2024.
- Sergio Falzone, subsecretario de Energía Eléctrica. Dejó su cargo el 19 de abril de 2024.
- Pablo Piccirilu Francos, subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Dejó su cargo el 30 de abril de 2024.
- Rosana Lodovico, directora General de Aduanas. Dejó su cargo el 16 de mayo de 2024.
- Guillermo Ferraro, ministro de Intraestructura. Dejó su cargo el 26 de febrero de 2024.
- Ricardo Schlleper, subsecretario de Deportes interior. Dejó su cargo el 31 de enero de 2024.
- Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y Función Pública Jefatura de Gabinete. Dejó su cargo el 18 de marzo de 2024.
- Ricardo Martín Boccacci, subsecretario de Empleo Público, Jefatura de Gabinete. Dejó su cargo el 21 de marzo de 2024.
- Nicolás Posse, Jefe de Gabinete de Ministros Jefatura de Gabinete. Dejó su cargo el 27 de mayo de 2024.
- Diego Guerendiain, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores Justicia. Dejó su cargo el 14 de mayo de 2024.
- Eduardo Roust, secretario de Medios. Dejó su cargo el 16 de diciembre de 2024.
- Belén Stettler, secretaria de Medios. Dejó su cargo el 29 de diciembre de 2024.
- Enrique Rodríguez Chiantore, superintendente de Servicios de Salud. Dejó su cargo el 25 de enero de 2024.
- Gustavo Panera, secretario de Gestión Administrativa. Dejó su cargo el 30 de abril de 2024.
- Sebastián García de Luca, secretario de Articulación Federal. Dejó su cargo el 27 de febrero de 2024.
- Alejandro Guglielmi, jefe de la Casa Militar. Dejó su cargo el 15 de marzo de 2024.
- Geraldine Calvella, titular del Renaper. Dejó su cargo el 19 de marzo de 2024.
- Fernando Vilella, secretario de Agricultura. Dejó su cargo el 8 de julio de 2024.
- Teddy Karagozian, miembro del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei. Dejó su cargo el 17 de julio de 2024.
- Fausto Spotorno, miembro del Consejo de Asesores. Dejó su cargo el 7 de julio de 2024.
- Julio Garro, subsecretario de Deportes. Dejó su cargo el 17 de julio de 2024.
