Fue el peinado de los ´90 y ahora vuelve como la nueva tendencia 2026

Este look fue el más usado por las supermodelos de aquel entonces y ahora conquista la moda actual, sumando glamour al día a día.

Este peinado emblemático de los 90' vuelve a las peluquerías en 2026. Gentileza - Coveteur

La moda va cambiando con cada temporada, pero últimamente encuentra su inspiración en décadas pasadas. Este año, la nueva tendencia 2026 en peinados apunta a un estilo que marcó una época y que vuelve con toda a las peluquerías.

Tras varios años en que el peinado más elegido fue el lacio extremo, hoy el foco está puesto en el cuerpo, la textura y el movimiento. La impronta noventosa de las supermodelos más emblemáticas vuelve a las redes y redefine lo que se verá en este nuevo año.

Blowout Gentileza - Marie Claire Blowout: el peinado de las supermodelos de los 90', que vuelve en 2026 El blowout fue sinónimo de glamour en las pasarelas de los años noventa. Figuras como Cindy Crawford y Claudia Schiffer lo convirtieron en su marca personal: una melena con volumen desde la raíz, puntas con forma y un brillo fantástico.

Este estilo se logra usando secador y cepillo redondo, aunque no se trata de un secado tan simple. La técnica exige dividir el pelo en partes y trabajar cada sector con dirección y tensión controlada. El objetivo es moldear la fibra capilar desde el nacimiento hasta las puntas.

A diferencia de la planchita, que deja un acabado rígido y muy lacio, el blowout aporta movimiento y una silueta más natural. Las puntas pueden ir hacia afuera o presentar una leve curva que enmarca la cara. El brillo y textura se genera con un buen lavado y un acondicionador para darle suavidad. Pero el secreto más importante es el protector térmico antes del secador.

Para sumar cuerpo, se puede aplicar un spray voluminizador en las raíces. El trabajo se hace por capas, con el secador orientado en la misma dirección del cepillo para pulir la superficie. Para fijar todo se termina con aire frio, que de da la forma y aportar brillo. Para ayudar a tener un excelente resultado, hay que prestarle atención al corte. Un corte mariposa o un desmechado potencian el efecto y permiten mayor movilidad. La técnica debe ajustarse a cada textura. En pelos ondulados o con rulos, se busca controlar el frizz y lograr definición, mientras que en melenas lisas el objetivo es dar volumen.

