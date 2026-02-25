Zonas azules: los 5 lugares del mundo donde las personas viven más de 100 años y qué podemos aprender de ellos

Los habitantes de estos cinco diferentes puntos del mundo tienden a vivir por encima de los cien años de vida.

Hace algunos años, investigadores de distintas disciplinas detectaron un fenómeno llamativo: en determinados puntos del planeta se concentraba un a proporción inusualmente alta de personas que superaban ampliamente la expectativa de vida promedio y llegaban a edades muy avanzadas con buena salud física y mental. A estos lugares se los denominó Zonas Azules .

Si bien no existe una fórmula infalible para alcanzar una longevidad extrema, los estudios realizados en estas regiones muestran patrones comunes de alimentación, actividad física, vínculos sociales y manejo del estrés que parecen aumentar de manera significativa las probabilidades de vivir más años y con mejor calidad de vida .

Este es un breve resumen de lo que hace único a cada uno de estos destinos:

En Okinawa, la cultura oriental responde a códigos y costumbres muy diferentes a los occidentales. En esta isla japonesa, aparece un concepto clave para comprender su extraordinaria longevidad: el ikigai. Este término puede traducirse como “propósito de vida”, y hace referencia a la razón que impulsa a las personas a levantarse cada mañana, dotando de sentido a su rutina diaria.

Los indicadores de salud y calidad de vida en Okinawa resultan llamativos. Al comparar sus estadísticas con las de Estados Unidos, las diferencias son contundentes: un habitante de la isla japonesa tiene un tercio más de probabilidades de alcanzar los cien años, que un ciudadano norteamericano.

Además, la incidencia de cáncer de mama en las mujeres es un 50% menor, mientras que las enfermedades cardiovasculares se reducen en torno a un tercio. En el caso de los trastornos neurodegenerativos, como las demencias seniles y el Alzheimer, la diferencia es aún más marcada: su aparición es hasta diez veces inferior, en comparación con la población estadounidense.

Para los especialistas, la combinación de propósito vital, alimentación tradicional, actividad física cotidiana y fuertes lazos sociales convierte a Okinawa en uno de los ejemplos más sólidos de cómo la cultura y el estilo de vida pueden influir de manera decisiva en la longevidad y el bienestar.

Barbagia, Cerdeña (Italia)

Cuando se piensa en Cerdeña, la imagen más habitual remite al mar azul intenso y a los pueblos costeros que descienden por las laderas hacia la costa. Sin embargo, lejos del litoral, en el corazón montañoso de la isla, existen pequeñas localidades del interior, que despertaron un interés particular entre los especialistas en longevidad. Entre ellas, Seulo y Esterzili se destacan como casos excepcionales.

En Seulo, durante las últimas dos décadas, más de veinte personas superaron los cien años de vida, un dato que resulta impactante por sí solo. La cifra adquiere aún mayor relevancia, si se considera que el pueblo cuenta con una población muy reducida: apenas 1.063 habitantes, según el último censo. Esta proporción convierte a la localidad en uno de los focos más llamativos dentro del fenómeno de las Zonas Azules.

El aislamiento relativo, la vida rural, la alimentación tradicional y los fuertes lazos comunitarios, son algunos de los factores que los investigadores analizan, para explicar por qué estos pueblos del interior sardo concentran una longevidad tan excepcional, muy por encima del promedio mundial.

Loma Linda (Estados Unidos)

Loma Linda es una comunidad profundamente vinculada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al recorrer sus calles, llama la atención la gran cantidad de adultos mayores, visiblemente superior a la que se observa en otras ciudades del país. No se trata de un centro de retiro, ni de un polo de geriátricos, sino de una comunidad activa donde el envejecimiento saludable forma parte de la vida cotidiana.

La religión cumple un rol central en la organización social del lugar. Los científicos que estudiaron los numerosos casos de longevidad extrema en Loma Linda, coinciden en señalar que la fe y el sentido de propósito que los habitantes depositan en sus creencias religiosas tienen una influencia clave en su bienestar.

Desde el siglo XIX, los adventistas promueven un estilo de vida saludable, con énfasis en la alimentación equilibrada y los hábitos preventivos, incluso mucho antes de que existieran evidencias científicas que los respaldaran. Un ejemplo histórico de esta visión fue el médico John Harvey Kellogg, impulsor de una dieta basada en cereales como parte de este enfoque.

Este modo de vida está acompañado por normas estrictas derivadas de los preceptos religiosos. Está prohibido fumar, el consumo de alcohol y cualquier conducta asociada a lo que se considera una “vida disipada” es desalentada. Los sábados se dedican íntegramente a la práctica religiosa y a actividades comunitarias, reforzando los lazos sociales y el sentido de pertenencia.

Más allá de las valoraciones personales sobre el rigor de estas reglas o el carácter cerrado de la comunidad, los resultados son evidentes: la combinación de hábitos saludables, vínculos sociales fuertes y una vida con propósito se traduce en una longevidad notable y en una mejor calidad de vida en edades avanzadas.

Península de Nicoya (Costa Rica)

La Península de Nicoya, en Costa Rica, es una estrecha franja de tierra que se adentra en el océano Pacífico. Vista en los mapas, parece casi una prolongación irregular del territorio, un apéndice que sobresale del país centroamericano de manera abrupta. Durante mucho tiempo, fue una región aislada, con escasas vías de comunicación y sin grandes rutas o autopistas que la conectaran con el resto del país.

Se trata de una zona históricamente humilde, donde la vida nunca fue sencilla. Aun así, sus habitantes de mayor edad se ven favorecidos por condiciones naturales privilegiadas: la cercanía del mar, un clima templado y estable durante todo el año, y una dieta rica en frutas tropicales y alimentos frescos, que forman parte central de su alimentación cotidiana.

Sin embargo, la longevidad no está asociada al confort. La vida diaria en Nicoya exige esfuerzo físico constante y trabajo duro para garantizar el sustento. Lejos de los lujos, la rutina combina actividad intensa, contacto permanente con la naturaleza y una fuerte resiliencia, factores que los investigadores consideran claves para explicar la notable salud y vitalidad de sus ancianos.

Icaria (Grecia)

Al tratarse de una isla mediterránea, Icaria comparte numerosas características con otras regiones de longevidad excepcional, como las zonas montañosas del interior de Cerdeña. Su relieve, el clima templado, la presencia constante del mar y una alimentación basada en productos naturales, forman parte de su identidad. Su geografía hace que incluso los desplazamientos cotidianos exijan esfuerzo físico, lo que contribuye a mantener un buen estado corporal, a lo largo de los años.

Icaria se caracteriza además por su aislamiento relativo dentro de Grecia. La isla carece de puertos naturales importantes, una limitación que históricamente dificultó el contacto fluido con el exterior. Como contrapartida, esta situación favoreció el fortalecimiento de los vínculos internos, tanto familiares como comunitarios.

El resultado es una cultura cohesionada, con fuertes lazos sociales y una identidad propia, poco influenciada por dinámicas externas. Para los especialistas, este clima social sólido, sumado a la actividad física diaria y a un entorno natural favorable, constituye uno de los pilares que explican la notable longevidad de los habitantes de Icaria.

¿Qué tienen en común estos 5 destinos?

Cada una de estas regiones presenta particularidades culturales y geográficas, pero todas comparten hábitos que favorecen la longevidad, como dietas mayormente basadas en plantas, actividad física cotidiana no estructurada, fuerte sentido de comunidad y un propósito de vida bien definido.

Las Zonas Azules no prometen una vida eterna, pero ofrecen pistas valiosas sobre cómo envejecer mejor, combinando salud, bienestar y longevidad de forma natural.