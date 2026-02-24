Una experta advierte por qué siempre deberías lavar a tu perro, tras meterse en un charco + Seguir en









Las lluvias persistentes afectan no sólo la rutina diaria de las personas, sino también la salud de las mascotas. Los perros que juegan en charcos o caminan por calles inundadas enfrentan riesgos que van más allá de un simple encharcamiento. Imke Marks, fundadora y CEO de la marca española Mooiza, especializada en productos para mascotas, explica los peligros asociados y brinda recomendaciones para proteger el bienestar de los animales.

Los charcos acumulados en calles y parques pueden contener sustancias nocivas para los perros. Según Marks, estos cuerpos de agua estancada suelen albergar parásitos, bacterias y productos químicos que afectan directamente la piel y el pelaje de los animales. La exposición a estos elementos sin una limpieza adecuada, aumenta el riesgo de desarrollar dermatitis, infecciones por hongos y problemas en los oídos.

perros 1 ..jpeg Por qué es importante limpiar a tu perro tras jugar en agua sucia El contacto con agua contaminada representa un peligro latente para la salud de los perros. Marks insiste en que "siempre hay que lavar al perro después de que entre en charcos", ya que la acumulación de suciedad y humedad favorece la proliferación de microorganismos dañinos. Un baño inmediato con productos adecuados elimina los residuos tóxicos y reduce las posibilidades de irritaciones cutáneas o infecciones.

Además del lavado, el secado completo del animal resulta fundamental. La experta recomienda prestar especial atención a zonas críticas, como los pliegues de la piel, las orejas y las almohadillas de las patas. Estas áreas retienen humedad con facilidad y, si no se secan correctamente, pueden convertirse en focos de infecciones o molestias para la mascota.

Para complementar el cuidado de la piel, Marks sugiere incorporar suplementos específicos que fortalezcan la barrera cutánea. Estos productos ayudan a prevenir irritaciones causadas por la exposición prolongada al agua y al barro, manteniendo la piel del perro en condiciones óptimas.

