Eclipse lunar del 3 de marzo 2026: ¿podrá verse en Argentina la "Luna de Sangre"?

El próximo evento astronómico teñirá el satélite natural y los fanáticos del espacio esperan que se pueda apreciar desde el país.

La Luna de sangre llegará pronto y puede llegar a ser apreciada desde Argentina.

Uno de los eventos más esperados del calendario astronómico de 2026 tendrá lugar a comienzos de marzo. Se va a tratar de un fenómeno que va a cambiar la manera en la que se ve la Luna y ya tiene expectantes tanto a los aficionados como a los especialistas.

Durante la noche del lunes 2 al martes 3 de marzo, el satélite natural adoptará una tonalidad rojiza cuando atraviese totalmente la sombra terrestre. Este tipo de acontecimiento no requiere de protección ocular y puede apreciarse a simple vista desde las regiones en las que sea de noche.

Luna de Sangre A qué hora podrá verse el eclipse lunar del 3 de marzo El fenómeno completo se extenderá durante aproximadamente 5 horas y 39 minutos, si se contemplan todas sus etapas. La fase total, en la que se aprecia con mayor claridad el tono rojo, durará cerca de 58 minutos.

Los horarios principales están expresados en Tiempo Universal (TU). En Argentina, el cronograma será así:

Inicio de la fase penumbral: 05:44 .

Comienzo de la fase parcial: 06:50 .

Inicio de la totalidad: 08:04 .

Punto máximo: 08:33 .

Fin de la totalidad: 09:02 .

Cierre de la fase parcial: 10:17 .

Final del evento: 11:22. Para quienes se encuentren en territorio argentino, el fenómeno se va a poder ver si la Luna permanece sobre el horizonte en esos horarios y si el cielo está despejado. Se recomienda buscar un lugar con baja iluminación artificial para lograr una mejor experiencia. Los binoculares o telescopios permiten apreciar detalles del relieve y los cambios graduales de color.

Lugares del mundo donde podrá verse la "Luna de sangre" La visibilidad abarcará amplias zonas del planeta en aquellos puntos donde sea de noche en el momento del evento. La totalidad podrá observarse en el este de Asia, Australia, Nueva Zelanda, gran parte del océano Pacífico y el oeste de América del Norte y América Central. En sectores de Sudamérica, incluida Argentina, y en regiones de Asia Central, el espectáculo será parcial. Pero en buena parte de Europa y África la observación resultará limitada o directamente imposible, ya que la Luna no estará visible en el cielo nocturno durante las fases centrales. Gracias a la tecnología moderna, quienes no puedan seguirlo desde su ubicación pueden acceder a transmisiones en vivo a través de plataformas digitales especializadas en divulgación astronómica.

