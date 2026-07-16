"La Infartoneta": Argentina juega la final del Mundial 2026 y así se puede calmar la ansiedad hasta el domingo, según los expertos

El hincha argentino vive las emociones intensamente y ahora tendrá que regular la ansiedad hasta el domingo cuando la Selección argentina juegue la final del Mundial 2026 contra España.

Argentina jugará una nueva final por el Mundial 2026 contra España este domingo 19 de julio. Y si el partido contra Inglaterra ya se vivió como una final, ¿ qué le espera al hincha hasta el domingo y cómo regula la ansiedad ?

El argentino vive las emociones de forma intensa. Lo sabemos nosotros y lo saben los equipos que se enfrentan a la "Scaloneta". A medida que la Selección argentina avanzó, cada vez más gente salió a las calles a festejar. Desde 16avos hasta la semifinal, el equipo argentino peleó hasta último momento para conseguir una victoria, al punto de llegar a la final dando vuelta el partido en tan solo 7 minutos .

En este sentido, las consultas cardiológicas aumentan y las sesiones con los psicólogos también. Y es que así como los futbolistas tienen que regular su ansiedad y trabajar sus emociones , los hinchas deben hacer lo mismo.

El licenciado Raúl Barrios, psicólogo deportivo y profesor de la cátedra de psicología del deporte de la UBA explicó a Ámbito los principales síntomas de la ansiedad: sensación de nerviosismo, preocupación, es decir ansiedad cognitiva.

"Todo eso se relaciona con otro concepto que es el arousal , es decir la activación del organismo necesaria para hacer frente a determinados eventos. Un evento deportivo puede generar ansiedad, al igual que cualquier evento estresante", explicó.

Y en este sentido agregó: "El estrés es el desequilibrio que se percibe entre la capacidad o recurso que cada individuo o deportista posee y las demandas del ambiente o propios pensamientos. Eso desencadena que los niveles de ansiedad aumenten".

En la psicología la ansiedad se define como un estado emocional negativo. Sin embargo, en la psicología del deporte las emociones de definen como útiles o inútiles. Barrios detalló: "Jugar una final del Mundial es un evento estresante, no hay manera que no lo sea. Y la energía que trae aparejada la ansiedad se utiliza como motor, como combustible para lograr un buen nivel de activación. Así se llega al IZOF, la zona optima del funcionamiento individual de cada deportista, que logra un nivel de activación fisiológica y muscular que permiten un buen rendimiento".

Cómo pueden regular la ansiedad los deportistas

El psicólogo deportivo aclaró que para los jugadores este trabajo comienza mucho antes de llegar a estas instancias. Sin embargo, el trabajo continua: "Que sigan con lo que vienen haciendo, lo que les da seguridad, confianza. Repitan lo que les funcionó".

"Todos tenemos estrategias de afrontamiento adquiridas y desarrolladas. El tema es cómo usarlas y saber cuándo usarlas. Pueden ser técnicas de respiración, técnicas de relajación muscular", explicó el profesional.

Se sabe que la Selección tiene sus rituales, y para Barrios es fundamental que sigan con ellos: "Los que trabajan la visualización precompetitiva que lo sigan trabajando; los que tienen rituales establecidos que lo sigan utilizando; los que tienen necesidad de activar mecanismos de seguridad que lo sigan haciendo; el que se armó una playlist que le ayuda para concentrarse y activarse que la use; el que necesita llamar a su mamá, que lo haga".

Twitter Nicolás Tagliafico

La Selección argentina demostró que puede resolver situaciones adversas de una manera muy eficaz. "Hay una fuente de información de la autoeficacia en el deporte que son los logros anteriores, cómo le fue antes. En ese sentido, desde que arrancó el Mundial, la Selección pasó por situaciones adversas y las resolvió. Eso es clave. Los logros de ejecución anterior sirven para generar una confianza adecuada".

Hoy una de las habilidades más apreciadas en el deporte de alto rendimiento es la capacidad de regular las emociones y esto se ve reflejado en los resultados en cancha. Barrios analizó el partido contra Inglaterra y fue contundente: "El partido de anoche se ganó por la capacidad de regular las emociones, eso te lleva a un buen nivel de activación y toma de decisiones. El gol de Enzo Fernández es una buena decisión y ejecución. Lo mismo con la asistencia de Messi y gol de Lautaro Martínez. Y eso se puede hacer solamente en un estado emocional controlado, regulado y entrenado".

Cómo regular la ansiedad del hincha hasta el domingo

Todas estas técnicas que mencionó Barrios para los jugadores, también aplican para el hincha: "Las cábalas, costumbres o mecanismos de seguridad sirven: la misma camiseta, la misma silla, los mismos amigos. No es lo mismo estar en la cancha y ver el partido en vivo y en directo que estar frente a la tele solo o con amigos. Cada uno tiene sus rituales y esos rituales son intocables".

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Estas cábalas también permiten mantener un nivel de atención en el partido y regular de esa manera la ansiedad. Por último, agregó: "La gente que está entrenada en habilidades para regular emociones que las utilice".