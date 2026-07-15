ANMAT modificó el régimen para autorizar cambios en vacunas y otros medicamentos biológicos

La medida simplifica los procedimientos para evaluar modificaciones en medicamentos biológicos ya registrados, incorpora el mecanismo de reliance para considerar informes de organismos regulatorios internacionales y establece plazos de resolución según el nivel de riesgo de cada cambio.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó un nuevo marco regulatorio para la presentación, evaluación y autorización de modificaciones en medicamentos biológicos registrados en el país, entre ellos vacunas y hemoderivados. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 4351/2026, busca simplificar y ordenar los procedimientos vigentes para la industria farmacéutica.

Según explicó el Ministerio de Salud , el nuevo régimen incorpora el mecanismo de reliance , una herramienta que permite considerar evaluaciones realizadas previamente por autoridades regulatorias internacionales de referencia, siempre que sean compatibles con el contexto argentino. No obstante, la decisión final sobre la autorización de los cambios continuará bajo la órbita de la ANMAT.

La normativa alcanza a modificaciones en medicamentos biológicos ya autorizados, como cambios en la formulación o en la composición. Entre los casos contemplados figuran, por ejemplo, las actualizaciones de cepas de las vacunas antigripales estacionales.

Además, la disposición establece un esquema de evaluación basado en el impacto que cada modificación pueda tener sobre la calidad, seguridad y eficacia del producto. De esa manera, las solicitudes serán clasificadas de acuerdo con su nivel de riesgo, lo que permitirá aplicar distintos procedimientos y fijar plazos máximos de resolución para cada categoría.

En ese marco, los cambios considerados de riesgo muy bajo podrán ser notificados de manera agrupada, mientras que las modificaciones con mayor impacto continuarán sujetas a un análisis más exhaustivo.

La regulación también busca alinear los requisitos técnicos argentinos con estándares internacionales y brindar mayor previsibilidad a los procesos regulatorios. Para ello, desarrolla el nuevo régimen en siete anexos técnicos que establecen los criterios para la presentación y evaluación de las modificaciones.

De acuerdo con la cartera sanitaria, la incorporación del mecanismo de reliance apunta a optimizar los tiempos de análisis sin modificar los estándares de calidad, seguridad y eficacia exigidos para los medicamentos biológicos. En ese sentido, el organismo podrá utilizar como respaldo informes elaborados por agencias regulatorias de referencia, aunque conservará la responsabilidad exclusiva sobre la decisión final.

La implementación de esta herramienta se enmarca, además, en la estrategia de cooperación que impulsa el Gobierno con organismos regulatorios internacionales. Días atrás, autoridades del Ministerio de Salud, la ANMAT y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) mantuvieron un encuentro para avanzar en una agenda de trabajo orientada a fortalecer la cooperación técnica, la convergencia regulatoria y el acceso a medicamentos y dispositivos médicos seguros y eficaces. La disposición entrará en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial.

Claves de la nueva disposición de ANMAT para vacunas y medicamentos biológicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó un nuevo marco regulatorio para la autorización de cambios en vacunas y otros medicamentos de origen biológico ya registrados.

La medida busca ordenar los procedimientos, dar mayor previsibilidad a los laboratorios y agilizar los trámites sin afectar los estándares de calidad, seguridad y eficacia.

¿Qué cambia?

Se unifican y sistematizan los criterios para solicitar modificaciones posteriores al registro de vacunas y medicamentos biológicos.

para solicitar modificaciones posteriores al registro de vacunas y medicamentos biológicos. Se establecen procedimientos específicos según el tipo de cambio: aspectos de calidad, seguridad, eficacia, rotulado o ampliaciones de autorización de comercialización.

según el tipo de cambio: aspectos de calidad, seguridad, eficacia, rotulado o ampliaciones de autorización de comercialización. Se fijan plazos máximos de resolución , con el objetivo de aportar previsibilidad regulatoria y facilitar la planificación productiva y comercial de las empresas.

, con el objetivo de aportar previsibilidad regulatoria y facilitar la planificación productiva y comercial de las empresas. Se incorpora un esquema basado en "reliance" , que permite aprovechar evaluaciones realizadas por autoridades regulatorias internacionales de referencia para agilizar determinados análisis.

, que permite aprovechar evaluaciones realizadas por autoridades regulatorias internacionales de referencia para agilizar determinados análisis. Se clasifican las modificaciones según su impacto , estableciendo requisitos técnicos diferenciados para cada caso.

, estableciendo requisitos técnicos diferenciados para cada caso. Se precisan los datos y estudios que deberán presentar los laboratorios para demostrar que los cambios no alteran la calidad, seguridad o eficacia de los productos.

Desde ANMAT señalaron que la actualización permitirá contar con un sistema regulatorio "más robusto, ágil y confiable", alineado con estándares internacionales de alta vigilancia y con mejores herramientas para gestionar modificaciones en productos biológicos complejos, como las vacunas.