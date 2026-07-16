Cuáles son los jugadores implicados en la posible sanción por la bandera de Malvinas en el partido contra Inglaterra

La Selección inglesa cuestionó la celebración del plantel argentino y reclamó que la FIFA analice si hubo una infracción al reglamento.

Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez fueron algunos de los futbolistas registrados durante el festejo.

Argentina venció 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 . Después del triunfo, varios futbolistas de la Selección desplegaron una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" dentro de la cancha del estadio de Atlanta.

La imagen generó una reacción inmediata del Reino Unido , que solicitó a la FIFA investigar el episodio al considerar que se trató de una manifestación política dentro de una competencia oficial. La organización prohíbe la exhibición de mensajes ideológicos o considerados ofensivos durante sus torneos.

Ahora, la institución dirigida por Gianni Infantino deberá evaluar los informes del encuentro y determinar si corresponde aplicar sanciones contra los jugadores involucrados o contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La bandera apareció durante los festejos de la Selección argentina después del triunfo ante Inglaterra. Los futbolistas que participaron de la exhibición fueron captados por las cámaras mientras sostenían el mensaje "Las Malvinas son argentinas" dentro de la cancha.

Entre los jugadores que estuvieron más involucrados en la acción apareció Giovani Lo Celso , quien fue uno de los futbolistas que tomó la bandera y la extendió sobre el césped. Otros integrantes del plantel acompañaron la celebración, como Lisandro Martínez y Cuti Romero .

La Selección y los hinchas ya habían sido advertidos sobre la prohibición de ingresar al estadio con elementos que contuvieran mensajes políticos relacionados con las Islas Malvinas. La medida fue tomada por el organismo debido a la histórica tensión entre Argentina e Inglaterra y para evitar incidentes en el encuentro.

Lionel Scaloni intentó bajar la tensión días antes, señalando que solo era un partido de fútbol.

Lionel Scaloni, tajante sobre lo que significa jugar contra Inglaterra: "Es un partido de FUTBOL, no busquemos otra cosa, no hay más que eso" pic.twitter.com/wYnNuFWNub — ELNINE (@ElNineES) July 12, 2026

Desde Telefé, la periodista Sofía Martínez le preguntó a Leandro Paredes sobre la bandera y dijo: "Y siempre serán argentinas...”.

"Somos conscientes de que es una parte triste de nuestra historia y duele. Jugábamos por todo nuestro pueblo y lo hicimos de la mejor manera. Lo que vivimos en el himno fue emocionante. Si bien queríamos transmitir que era solo un partido de fútbol, nosotros somos consientes de que no es así y era muy importante para nuestro país", aseguró.

Ante el mismo medio, Lautaro Martínez sostuvo: "Obviamente que es una cosa que pasó hace muchísimos años, tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros no era un partido más, era un partido especial, tratamos de jugarlo de esa manera".

También se expresó Lisandro Martínez: "Nosotros tratamos siempre de representar a nuestra Argentina querida de esta forma, peleando hasta el último minuto. Que el mensaje sea ese: de unión y de dejar todo hasta el último minuto con esta camiseta. Nunca los vamos a dejar tirados".

"No podíamos fallarle al pueblo argentino", destacó.

Leandro Paredes tras la clasificación a una nueva final @sofimmartinez



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Posibles sanciones de la FIFA a los jugadores y Selección

La FIFA deberá analizar si la exhibición de la bandera representa una infracción al reglamento disciplinario del organismo. El punto central de la investigación será determinar si los futbolistas realizaron una manifestación política dentro de una competencia oficial, algo que la entidad tiene prohibido.

El Código Disciplinario de la FIFA establece restricciones sobre cualquier mensaje de carácter político, ideológico, religioso u ofensivo dentro de sus torneos.

"Cualquier material, incluidos, entre otros, pancartas, banderas, folletos, prendas de vestir y demás parafernalia, que sea de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria, que contenga palabras, símbolos o cualquier otro atributo destinado a discriminar de cualquier tipo contra un país, una persona privada o un grupo por motivos de raza, color de piel, etnia, origen nacional o social, identidad y expresión de género, discapacidad, idioma, religión, opinión política o cualquier otra opinión, nacimiento, riqueza o cualquier otra condición, orientación sexual o por cualquier otro motivo", destaca el escrito.

Además, las Reglas de Juego de la International Football Association Board (IFAB) también contemplan limitaciones. El artículo 4 establece: "El equipamiento no debe tener lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales. Los jugadores no deben mostrar ropa interior con lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales, ni publicidad que no sea el logotipo del fabricante".

"Por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA", se lee.

En este tipo de situaciones, la sanción más habitual suele ser económica y aplicada a la federación del país involucrado, en este caso la AFA. Las multas pueden ubicarse entre los 5.000 y los 20.000 dólares, aunque la FIFA también tiene la posibilidad de analizar responsabilidades individuales de los futbolistas que participaron del episodio.

Peter Kyle, secretario de Negocios del Reino Unido, declaró que la actitud del plantel fue "totalmente inapropiada" y pidió que el organismo internacional revise el episodio: "Espero que la FIFA lleve a cabo su investigación a fondo".

"Creo que (la investigación) se producirá sin duda, ya que se trató de una violación flagrante de las normas que prohíben incluir actividades políticas en el fútbol”, afirmó y agregó: "El Mundial tiene como uno de sus principios centrales que la política está separada del fútbol. Eso ahora es un asunto para la FIFA".

Uno de los casos que puede ser utilizado como referencia es el del futbolista surcoreano Park Jong-Woo durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Después del triunfo de su país ante Japón por la medalla de bronce, el jugador mostró una pancarta con el mensaje "Dokdo es nuestro territorio", en referencia a una disputa territorial entre ambas naciones por las Rocas de Liancourt.

La FIFA consideró que se trató de una expresión política dentro de una competencia deportiva y sancionó al futbolista con dos partidos de suspensión en torneos internacionales. Además, el mediocampista no pudo participar de la ceremonia de premiación junto al resto de sus compañeros.

Otro antecedente se produjo durante el Mundial de Rusia 2018, cuando los futbolistas suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri realizaron el gesto del águila bicéfala con sus manos durante los festejos de sus goles ante Serbia. El símbolo está relacionado con Albania y tiene una fuerte carga política por el conflicto histórico entre el equipo rival y Kosovo.

La federación serbia presentó un reclamo ante la FIFA al considerar que el festejo había sido una provocación. Luego de analizar el caso, el Comité Disciplinario del organismo decidió sancionar económicamente a los jugadores con una multa de 10.000 francos suizos cada uno.

Además, el capitán de Suiza, Stephan Lichtsteiner, recibió una infracción adicional de 5.000 francos suizos por haber realizado el mismo gesto durante la celebración.

En el Mundial 2026, tras la victoria de Egipto ante Australia en los 16avos de final, el entrenador Hossam Hassan ingresó a la cancha con una bandera de Palestina. Sin embargo, hasta el momento la FIFA no comunicó ninguna sanción disciplinaria por ese hecho.

En caso de abrir un expediente, la FIFA deberá analizar si la acción de los futbolistas argentinos fue una expresión política dentro de un evento deportivo y si corresponde aplicar una sanción económica, deportiva o ambas. Por el momento, la Selección continúa enfocada en la final ante España.