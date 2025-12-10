No es necesario viajar durante horas: el paraíso escondido de Buenos Aires que renovará tu energía

La provincia de Buenos Aires tiene mucho para ofrecer a quienes buscan una escapada sin alejarse demasiado: naturaleza, historia, tranquilidad y destinos ideales para relajarse. A pocos kilómetros de la ciudad y sin necesidad de planificar un viaje largo, es posible desconectarse de la rutina.

En ese contexto, el destino que aparece como opción ideal, un lugar pensado para recargar energías, descansar y disfrutar es el parque termal Dolores , un complejo que renovará tu energía y permite combinar descanso, naturaleza y comodidad.

El Parque Termal se encuentra en la ciudad de Dolores, Buenos Aires, ubicada en el centro-este de la provincia , a unos 200 km de CABA . El complejo ocupa un predio de 44 hectáreas sobre la avenida Belgrano, a unos 300 metros de la Ruta Provincial 63.

Además de las termas, Dolores ofrece su encanto como ciudad cercana: con historia, servicios, hospedaje y todo lo necesario para una escapada relajante de fin de semana.

En el Parque Termal Dolores podés disfrutar de piletas de aguas termales (tanto saladas como dulces), algunas descubiertas y otras bajo cúpula vidriada, lo que permite gozar del spa incluso cuando hace frío.

El complejo también cuenta con spa, gimnasio, lago ornamental, restaurante internacional, parrilla, shopping con locales comerciales, hoteles (5 y 3 estrellas) y cabañas, lo que lo hace ideal tanto para un plan de día como para quedarse unos días. Para quienes buscan descanso, bienestar y comodidad, las termas ofrecen además ambientes climatizados, hidromasajes, zonas de relax y un entorno sereno fuera del ruido de la ciudad.

Cómo ir hasta el Parque Termal de Dolores

Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto particular, la forma más directa es tomar la autovía que lleva por la Ruta Provincial 2 hacia Dolores. El trayecto ronda los 220 km, lo que implica unas 3 horas de viaje en condiciones normales de tránsito. Una vez en Dolores, el acceso al parque se realiza por la Ruta 63, llegando al predio sobre avenida Belgrano.