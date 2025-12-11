El desconocido pueblo de Buenos Aires que parece detenido en el tiempo y tenés que descubrir sí o sí

Lejos del ruido y cerca de Buenos Aires, este destino de turismo rural propone una pausa distinta entre calles tranquilas, buena comida y aire de campo.

Un rincón rural que conserva su ritmo propio invita a viajeros a descubrir un pueblo bonaerense donde la calma y la historia conviven en cada esquina.

El crecimiento del turismo rural en la provincia de Buenos Aires impulsó a viajeros de todas partes a buscar destinos donde la calma y la historia se sienten en cada calle. Entre esos rincones surge General Rivas , un pueblo diminuto que conserva una identidad auténtica, lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

La mezcla de paisajes rurales, tradición y costumbres locales transformó a este lugar en una escapada ideal para quienes buscan desconexión total. La sencillez de su entorno y la calidez de su gente generan una experiencia profundamente distinta, casi como retroceder varias décadas en el tiempo.

General Rivas pertenece al partido de Suipacha , en el interior bonaerense, y se encuentra a unos 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires . El acceso es sencillo: se llega recorriendo la Ruta Provincial 43, un camino de asfalto que atraviesa campos abiertos y desemboca directamente en el pueblo.

El viaje se completa en aproximadamente dos horas, lo que lo convierte en un punto estratégico para escapadas de día completo. Su ubicación apartada pero accesible ayuda a preservar el clima de tranquilidad que lo caracteriza.

Una de las experiencias más distintivas del pueblo es disfrutar del ambiente rural que lo rodea. Su paisaje apacible permite realizar caminatas, paseos en bicicleta y visitas a La Bataraza , una de las estancias destacadas donde es posible descansar entre árboles, parrillas y un ambiente campestre perfecto para familias.

La gastronomía local también tiene un rol fundamental. El Bar Don Guille, un clásico bodegón inaugurado en 1933, mantiene recetas tradicionales y una estética detenida en el tiempo. Sus pastas caseras y sus picadas son un imán para quienes buscan sabores típicos bonaerenses.

Otro punto turístico muy visitado es el Parque de Rivas, un espacio verde donde vecinos y visitantes se reúnen a descansar, disfrutar del aire libre o compartir actividades familiares. Su sencillez lo convierte en un lugar ideal para recuperar el contacto con la naturaleza.

Para quienes disfrutan de festividades locales, cada 16 de agosto se celebra la fiesta del pueblo en honor a San Roque, el santo patrono. El desfile criollo, el asado a la estaca y las destrezas camperas reúnen a turistas y habitantes en una jornada tradicional imperdible.

Cómo ir hasta General Rivas

El camino más directo desde la Ciudad de Buenos Aires es tomar la Autopista Acceso Oeste hasta alcanzar la conexión con la autopista Luján–Bragado. Desde allí, se continúa hasta Suipacha y luego por la avenida Padre Luis Brady para acceder finalmente al pueblo.

Este recorrido permite llegar de manera rápida y sencilla, incluso para quienes lo visitan por primera vez. El trayecto, rodeado de campos abiertos, anticipa la atmósfera serena que caracteriza a este pequeño destino bonaerense.