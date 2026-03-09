La nostálgica muestra de Claudio Gallina en el Palacio de las Artes Duhau Por Laura Feinsilber + Seguir en









La exposición del artista argentino recorre emociones, tensiones sociales y memorias escolares a través de esculturas, relieves y grandes formatos que dialogan con el presente.

Una cierta nostalgia invade al visitante al ingresar al universo de Claudio Gallina (Buenos Aires,1964) que se exhibe en el Paseo de las Artes Duhau hasta el 3 de mayo. Hacía mucho tiempo que este artista, egresado de la Prilidiano Pueyrredón , que asistió a los talleres de Osvaldo Attila y Armando Sapia que también estudió escenografía con Eduardo Lerchundi (1924-2018) recordado escenógrafo y vestuarista del Colón. .

Su obra estaba centrada en la educación escolar, sus protagonistas, “chicos y chicas de guardapolvo blanco y los maestros que transitan por sus grados como pueden”, así lo señaló en su momento y premonitoriamente el sagaz crítico de arte de La Prensa, Albino Diéguez Videla en ocasión de una muestra de este artista” la modalidad de la educación, ahora, en un estado de ignorancia” y actualmente mucho más agravada.

primavera claudio gallina Primavera de Claudio Gallina. Otra premonición de Diéguez Videla acerca de la educación : el final de un mundo de pizarrón y tiza, de bancos de madera y libros de papel” De allí la nostalgia que no pudimos evitar. Pero el artista es un sismógrafo del tiempo en el que le toca vivir y en su texto “Habitar la incertidumbre” señala que en su muestra actual aborda temáticas como la condición humana y la psicología en un mundo contemporáneo en el que el individuo es el instrumento principal. Por eso, entre los temas abordados están lo efímero del tiempo, los vínculos sociales y la relación con el entorno.

observadores del desastre triptico claudio gallina Observadores del desastre, Triptico de Claudio Gallina. Su narrativa está relacionada con estados emocionales, tensiones sociales y formas de habitar el mundo, sin caer en lo panfletario. Entre sus obras destacamos la heterogeneidad de materiales, cemento, resina de yeso, tecnología 3D, madera, como por ejemplo, la escultura “El viaje”, de carácter metafórico, el relieve “Primavera”, una suerte de dibujo espacial o el tríptico de 3mx2m “Observadores del desastre”, de gran tamaño, acrílico aguado y lápiz carbón una descripción cruel de la naturaleza yerma después de un incendio.

el viaje claudio gallina Claudio Gallina ha expuesto asiduamente en México, Venezuela, el Museo MOlAA en Long Beach, Art Miami, Art Chicago, Art Palm Beach, entre otras ferias de arte, galerías y museos de USA, Colección Alvear de Zurbarán , ArteBa, Museo Sívori y también en importantes galerías porteñas y del interior, como lo demuestra su abultado currículum.

