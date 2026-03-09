Por qué es tan importante proteger los ojos del sol y para qué sirven los lentes especiales para niños

Esto es todo lo que tenés que saber sobre el cuidado ocular ante la exposición solar y las claves para elegir anteojos adecuados en la infancia.

El sol no solo afecta a la piel, los ojos tambien tienen que ser protegidos de los rayos UV.

La exposición al sol forma parte de la vida cotidiana. La mayoría de las actividades que se realizan al aire libre, ya sean vacaciones o deportes, implican un contacto directo con la luz solar durante varias horas, especialmente durante el verano .

Aunque muchas personas se enfocan en cuidar la piel de los rayos del sol, la vista también necesita ser protegida . La radiación que proviene del sol puede generar daños en las estructuras oculares si no existe una protección adecuada.

La luz del sol está formada por distintos tipos de radiación que se ubican en el espectro luminoso. Entre ellas aparece la luz visible, que el ojo humano puede percibir, y la radiación ultravioleta , que permanece fuera de ese rango. Este tipo de radiación no se detecta a simple vista . Se ubica después del color violeta dentro del espectro de la luz. Parte de estos rayos queda retenida por la capa de ozono, aunque algunos se escapan y llegan hasta la superficie terrestre.

La intensidad de la radiación cambia según varios factores: la posición del sol, la época del año, la altitud o la latitud del lugar. Durante el verano suele registrarse una mayor exposición . Si bien el contacto moderado con el sol tiene efectos positivos para el organismo, como la producción de vitamina D , una exposición prolongada puede provocar alteraciones en los tejidos. En la piel aparecen quemaduras y existe riesgo de enfermedades más graves .

En los ojos pasa algo similar . La radiación ultravioleta puede dañar células oculares y aumentar la probabilidad de desarrollar afecciones en párpados o en distintas estructuras del globo ocular.

Cómo contrarrestar los efectos del sol en los ojos

Existen varias medidas que ayudan a reducir el impacto de la radiación solar sobre la vista:

Buscar zonas con sombra cuando se permanece al aire libre.

cuando se permanece al aire libre. Evitar actividades durante las horas de mayor intensidad solar , como el mediodía y la primera parte de la tarde.

, como el mediodía y la primera parte de la tarde. Los lentes de sol con filtros adecuados son la mejor manera de cuidar los ojos, ya que estos anteojos cubren áreas sensibles como los párpados y la piel cercana a los ojos.

Qué tener en cuenta antes de elegir lentes de sol

El primer aspecto a revisar es que los lentes cuenten con certificación y cumplan normas de calidad. En Europa, por ejemplo, se identifica con el marcado CE.

Para complementar el primer aspecto se encuentra el filtro solar de las lentes. Aunque muchas personas creen que cuanto más oscuro es el vidrio, mayor es la protección, en realidad el color no siempre indica el nivel de bloqueo frente a la radiación ultravioleta. La Unión Europea clasifica los filtros en cinco categorías, que van de 0 a 4 según la cantidad de luz visible que bloquean.

Las categorías 2 y 3 suelen ser adecuadas para el día a día, como caminar al aire libre, manejar o disfrutar de actividades recreativas. Además, las lentes polarizadas ayudan a reducir los reflejos intensos, fundamental para conducir o para deportes en ambientes con mucha luz.

Cuáles son las particularidades de los lentes especiales para niños

Los chicos pasan gran parte del día al aire libre. Entre juegos, recreos escolares y deportes hay un contacto muy frecuente con la luz solar. Si bien los problemas visuales asociados a la radiación ultravioleta suelen aparecer en edades adultas, esto sucede porque el daño en los tejidos oculares se acumula a lo largo de los años. Por ese motivo, el cuidado tiene que comenzar desde la infancia.

Los bebés menores de seis meses no deberían recibir sol directo y conviene mantenerlos en espacios con sombra. A partir de cierta edad, los especialistas aconsejan el uso de lentes de sol con filtros adecuados para actividades al aire libre.

En el caso de los niños que ya utilizan anteojos recetados, es recomendable que las lentes también incluyan protección frente a radiación ultravioleta. Incorporar estos hábitos desde temprano contribuye al cuidado de la salud visual a largo plazo y reduce los riesgos asociados a la exposición solar.