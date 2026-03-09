Por qué es imposible respirar por las dos fosas nasales al mismo tiempo, según los expertos + Seguir en









Los orificios nasales alternan de forma automática cuál de ellas lidera el paso del aire. De qué se trata.

En caso de presentar síntomas persistentes o tener dudas sobre tu respiración, es necesario acudir a un profesional de la salud para que evalúe la situación.

La ciencia médica confirma que la respiración nasal actúa como un filtro biológico esencial para el organismo humano, optimizando la entrada de aire frío y permitiendo a los pulmones procesar el oxígeno de manera mucho más eficiente mientras se regula el sistema nervioso central. Pero ahora, por qué se respira principalmente por una fosa nasal a la vez.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo al Dr. Michael Benninger, médico especialista en cabeza y cuello de la Clínica Cleveland, las personas respiran aproximadamente el 75% por una fosa nasal y el 25% por la otra. La fosa nasal dominante cambia a lo largo del día. Esto se denomina ciclo nasal.

La nariz activa un relevo de aire cada dos horas aproximadamente, un ritmo que se calma al conciliar el sueño cuando el cuerpo demanda menos oxígeno y la ventilación se vuelve más profunda y lenta.

El ciclo nasal se rige por un proceso de congestión y descongestión alternada. Mientras un conducto reduce su apertura, el opuesto se mantiene despejado para facilitar la ventilación. Este relevo es vital porque el flujo constante termina por fatigar y resecar la vía activa, exponiéndola a patógenos externos.

Este mecanismo automático es coordinado por el hipotálamo, aunque puede estar ausente en quienes sufren trastornos en dicha región cerebral. De hecho, hay indicios de que el lado izquierdo suele ser el predominante, sobre todo en personas diestras. Además, la ciencia sugiere que la dominancia del orificio derecho se asocia con estados de alerta o estrés, mientras que el izquierdo favorece la relajación corporal.

Por qué es importante el ciclo nasal El ciclo nasal funciona como un escudo vital para el sistema respiratorio. Al procesar cerca de 12.000 litros de aire cada día, la nariz se convierte en la primera línea de defensa contra agentes externos. Alternar el canal dominante es una estrategia inteligente del cuerpo para minimizar el desgaste y fortalecer la barrera natural contra los patógenos. El descanso es fundamental para la recuperación de los tejidos. La exposición constante al flujo de aire tiende a resecar los conductos; sin estos periodos de pausa, la falta de humedad facilitaría la aparición de inflamaciones o el ingreso de infecciones. Durante la fase de descanso, el aumento del flujo sanguíneo en la zona congestionada cumple una función reparadora. Este riego adicional asegura que los conductos mantengan la humedad necesaria para sanar, permitiendo que el aire se caliente y se filtre correctamente antes de llegar a los pulmones. Es importante tener en cuenta que diversos factores pueden alterar el funcionamiento normal del ciclo nasal en el día a día. En caso de presentar síntomas persistentes o tener dudas sobre tu respiración, es necesario acudir a un profesional de la salud para que evalúe la situación.

Temas Salud

Medicina