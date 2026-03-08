Los 3 mejores destinos de Argentina para disfrutar de unas vacaciones inolvidables en pareja + Seguir en









Estos rincones se destacan por tener la capacidad de combinar el romance con la naturaleza.

El país cuenta con rincones que son ideales para aumentar el romance, sin perder el contacto con la naturaleza. Freepik

El turismo no siempre apunta a aventuras extremas o momentos en familia, también tiene su lugar para el romance. Argentina cuenta con una gran variedad para cualquier tipo de público, pero si se centra en las parejas, hay tres puntos que destacan sobre el resto ya que tienen lo justo y necesario para este tipo de visitantes.

Cada uno de estos destinos impacta de lleno en quienes animan a conocerlos, aunque cada uno con lo suyo. Si bien su común denominador es el imponente y bello entorno natural que presentan, las alternativas que los diferencian los convierten en una parada obligatoria si lo que se busca es sorprender a la persona que uno ama.

Canal Beagle Secretaria de Turismo Ushuaia La primera alternativa tiene como uno de sus puntos más destacados el Canal Beagle. Secretaria de Turismo Ushuaia Ushuaia La capital de Tierra del Fuego combina la Cordillera de los Andes con las aguas del Canal Beagle. Para las parejas, el atractivo principal radica en recorrer el Tren del Fin del Mundo, que se interna en el Parque Nacional, o realizar navegaciones hacia el Faro Les Éclaireurs para observar colonias de lobos marinos y cormoranes en su hábitat natural.

El entorno de montaña ofrece el Glaciar Martial como punto de observación privilegiado de toda la bahía. Además, la zona se destaca por su oferta de centolla y cordero fueguino, productos que definen la identidad de la ciudad y son capaces de elevar la experiencia gastronómica de una velada romántica.

Cataratas del Iguazú Este enclave en Misiones cuenta con 275 saltos de agua, siendo la Garganta del Diablo el punto más impactante con sus 80 metros de caída. La infraestructura de pasarelas permite caminar por encima y por debajo de los saltos, integrando a los visitantes con el entorno natural de una forma única.

Lo que define la experiencia para quienes viajan de a dos son los Paseos de Luna Llena, que se realizan solo cinco noches al mes. Esta actividad nocturna permite atravesar la selva en el Tren Ecológico y caminar hacia el balcón principal de la Garganta bajo luz natural, ofreciendo un momento íntimo rodeado de la magia de la naturaleza en todo su esplendor. Calafate El Glaciar Perito Moreno es el protagonista de este destino, con un frente de 5 kilómetros de ancho y paredes que superan los 60 metros de altura sobre el Lago Argentino. Su característica principal es que es uno de los pocos glaciares que no está en retroceso, lo que provoca desprendimientos de bloques de hielo constantes que pueden escucharse a kilómetros. El Calafate KAYAK Santa Cruz presenta la última alternativa que es perfecta para ir de vacaciones con tu pareja, la cuál ofrece un contacto único con la naturaleza. KAYAK Las actividades más buscadas son el minitrekking sobre la superficie del hielo y los safaris náuticos que se acercan a las paredes de la masa helada. Este tipo de propuestas de turismo permiten que los viajeros compartan una jornada de asombro ante la magnitud de la naturaleza, finalizando los recorridos con vistas directas a las cuevas de color azul profundo que se forman en la base.

