La psicología revela qué significa hablar mientras dormís

Existen varios fenómenos que pueden tener lugar cuando una persona duerme y la psicología explica el origen de una de ellas.

Los fenómenos que suceden cuando alguien duerme son tan variados como abundantes: desde parálisis del sueño, sonambulismo, hablar dormido . Cada una con explicaciones tanto físicas como psicológicas. En este sentido, esta disciplina revela el verdadero significado de hablar mientras dormís.

Cuando esto sucede, la persona no tiene recuerdo de lo que pasó cuando despierta. Pueden ser susurros, balbuceos e incluso gritos lo que tomen lugar durante el sueño. Las frases no suelen tener sentido y suelen reflejar emociones o sentimientos reprimidos.

El fenómeno recibe el nombre de Somniloquia y es una parasomnia, es decir, un trastorno del sueño . Consiste en que la persona habla sin ser consciente mientras descansa. Puede tener lugar tanto en la fase REM (en la que soñamos) como en la no REM. Al despertar, la persona no recuerda absolutamente nada. A veces las palabras no tienen nada que ver con lo que se sueña, y pueden no tener sentido alguno desde lo consciente.

Según la American Academy of Sleep Medicine , hasta dos tercios de las personas experimentan al menos un episodio de somniloquia a lo largo de su vida. La Sleep Foundation coincide: cerca del 66 % de la población ha hablado dormida alguna vez, aunque solo un 5 % de los adultos lo hace de manera recurrente.

El fenómeno suele ser inofensivo, pero puede resultar llamativo: el discurso puede ir desde susurros, risas o murmullos, hasta frases con carga emocional o incluso gritos. Un estudio publicado en la revista Sleep analizó más de 2300 episodios de habla durante el sueño y encontró que el 59 % eran sonidos no verbales, mientras que el resto seguía estructuras gramaticales similares a las del habla despierta.

En cuanto a las causas, no se conoce un origen único, pero la evidencia apunta a una componente genética. Investigaciones con gemelos demostraron que la heredabilidad explica cerca del 50 % del riesgo de presentar somniloquia, especialmente en personas que también manifiestan sonambulismo, bruxismo o pesadillas. Además, estrés, ansiedad, consumo de alcohol, privación del sueño o jet lag pueden actuar como factores desencadenantes.

Cuándo preocuparse

En la mayoría de los casos, hablar dormido no requiere tratamiento médico. Sin embargo, puede ser motivo de consulta cuando afecta la calidad del descanso, se combina con otras parasomnias o genera malestar emocional.

La Sleep Foundation recomienda prestar atención si los episodios son frecuentes, violentos o interrumpen el sueño de otras personas, ya que podrían estar asociados a trastornos del sueño más complejos, como la apnea obstructiva o el trastorno de conducta del sueño REM.

También se aconseja acudir a un especialista cuando la somniloquia comienza en la adultez sin antecedentes previos o se acompaña de movimientos bruscos o sonambulismo, ya que esto podría indicar un desequilibrio en las fases del sueño o un trastorno neurológico subyacente.

Las medidas preventivas más efectivas incluyen mantener una rutina de sueño estable, evitar estimulantes como la cafeína o el alcohol antes de dormir, y practicar técnicas de relajación o meditación para reducir el estrés. En casos persistentes, un estudio del sueño o polisomnografía puede ayudar a identificar si hay otras alteraciones involucradas.