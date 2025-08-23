La Universidad de Harvard determinó cómo debería ser el plato de comida perfecto para una buena salud y nutrición

La mayor parte de su comida (la mitad del plato) deben ser frutas o vegetales. Aconsejan que se incorporen colores y variedad. También remarcan que las papas no son un vegetal por lo tanto no cuenta como uno. Las papas tienen un efecto negativo en la azúcar en sangre, por lo que no se recomienda su consumo.

Elegí granos integrales (un cuarto de plato). En este apartado cuenta: el trigo integral, la cebada, la quinoa, la avena, el arroz integral y las comidas preparadas por estos ingredientes. La importancia de este componente es que tiene un efecto mas moderado en el azúcar en sangre.

La proteína (un cuarto de plato). Puede ser pollo, pescado, legumbres y nueces. Pueden ser mezcladas. Aconsejan evitar las carnes rojas y ultra procesados como embutidos.

El aceite de plantas es mejor si su uso es moderado. Se recomiendan los siguientes aceites: de oliva, canola, soja, maíz, girasol, maní.

La hidratación es muy importante. Se prioriza el consumo de agua, te o café y se aconseja evitar bebidas azucaradas (tanto artificiales como naturales) y limitar la ingesta de leche y productos lácteos en general.