Las 3 escapadas cerca de Buenos Aires para hacer con niños en vacaciones de invierno

Tres propuestas llenas de naturaleza, juegos y aventura para disfrutar en familia durante el receso escolar sin tener que irse muy lejos.

Las vacaciones de invierno son una gran oportunidad para compartir tiempo en familia y descubrir lugares que están pensados para entretener a personas de todas las edades. A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires hay alternativas al aire libre para aprender y divertirse en familia.

Desde un bioparque con cientos de especies hasta una ciudad construida para los chicos, estas opciones permiten organizar un fin de semana distinto sin tener que irse de viaje a un lugar muy alejado. Cada lugar ofrece propuestas adaptadas a distintos intereses.

Ubicado en Belén de Escobar, a unos 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Temaikén es uno de los paseos más elegidos por las familias durante las vacaciones de invierno. El predio reúne un bioparque, acuario y espacios botánicos con una propuesta enfocada en la conservación de la naturaleza y la educación ambiental . El complejo abre de miércoles a domingo y los feriados de 10:00 a 18:00.

Entre sus principales atractivos se encuentra el gran acuario , que alberga 1 millón de litros de agua y recrea ambientes del Mar Argentino y distintos ríos. Ahí es posible observar tiburones, mantarrayas y numerosas especies marinas. También cuenta con uno de los aviarios más grandes de Sudamérica , donde los visitantes recorren pasarelas llenas de aves.

El recorrido incluye áreas dedicadas a mamíferos, reptiles y fauna autóctona, además del espacio educativo Planeta Vida , pensado para que los chicos conozcan la importancia del cuidado del ambiente.

Este icónico parque argentino reúne miles de especies. Gentileza - @fundaciontemaiken

República de los Niños, La Plata

En la localidad de Gonnet, partido de La Plata, se encuentra uno de los parques educativos más emblemáticos del país. La República de los Niños ocupa 50 hectáreas y sorprende a toda la familia con una ciudad construida a escala para chicos de aproximadamente 10 años.

El acceso al predio y el estacionamiento son gratuitos y está permitido ingresar con comida y bebida, aunque algunas actividades internas tienen un valor adicional para mantener el parque. El paseo funciona de martes a domingo entre las 7:00 y las 22:00, aunque cada propuesta recreativa puede manejar sus propios horarios.

Esta mini ciudad está construida para que los más chicos estén al mando. Gentileza - Argentina.gob.ar

Entre sus principales atractivos aparecen 35 edificios inspirados en instituciones públicas, como una Legislatura, un Palacio de Justicia, una Casa de Gobierno y un Banco Infantil.

El predio también cuenta con un avión Boeing abierto al público, un museo dedicado a los excombatientes de Malvinas, una granja educativa, amplios espacios verdes y sectores para hacer picnics. Los visitantes también pueden optar por paseos en barco o recorrer el parque en un trencito, pero tienen un leve costo extra.

Parque temático "El Laberinto", Las Toninas

Para quienes planean una escapada hacia la Costa Atlántica, El Laberinto de Las Toninas ofrece una propuesta diferente. El parque está ubicado sobre la Avenida 7 y calle 16, a pocos minutos de la terminal de ómnibus y muy cerca de la playa. Su principal atractivo es un enorme recorrido natural de 6.400 metros cuadrados, diseñado sobre un médano y rodeado por acacias que alcanzan hasta 5 metros de altura.

Este recorrido único es una parada obligatoria en Las Toninas. Gentileza - @laberintolastoninas

El desafío consiste en encontrar el único camino correcto entre cinco accesos posibles para llegar hasta un mangrullo de 10 metros de altura, desde el cual se puede disfrutar de una vista panorámica del mar, las dunas y los alrededores de la localidad.

Además del recorrido principal, el predio dispone de sectores recreativos para practicar fútbol tenis, básquet y vóley. Durante la temporada de verano también incorpora el "Laberinto del Terror".