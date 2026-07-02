El rincón ideal de Argentina para refugiarte del frio en las vacaciones de invierno

Para quienes buscan escapar de las bajas temperaturas, existe un destino ideal donde el calor se hace presente.

Los que buscan escapar del frío pueden encontrar su destino ideal en el norte del país.

La llegada del invierno y las bajas temperaturas obligan al turismo tradicional a inclinarse por destinos donde la nieve resulta la principal atracción. Sin embargo, quienes prefieren escapar del frío suelen encontrar serias dificultades para encontrar alternativas nacionales.

En el norte argentino, hay una localidad que conserva la calma de pueblo y un clima templado ideal para simular una estación completamente diferente. Se trata de Amaicha del Valle , un destino perfecto para este período estacional gracias a su variada oferta de actividades culturales y naturales dispuestas a garantizar una experiencia turística inolvidable.

Amaicha del Valle está ubicada en el oeste de la provincia de Tucumán, dentro de los Valles Calchaquíes, a unos 160 kilómetros de San Miguel de Tucumán, conectando con Tafí del Valle y atravesando el abra de El Infiernillo.

Este rincón tucumano le escapa al invierno y se transforma en una alternativa ideal para quienes no gustan del frío.

Se encuentra a aproximadamente 2.000 metros sobre el nivel del mar y forma parte del corredor de localidades de los Valles Calchaquíes tucumanos. El entorno está compuesto por montañas y quebradas.

El Museo de la Pachamama es uno de los principales atractivos del pueblo. Fue diseñado por el artista Héctor Cruz y construido con materiales de la zona. Sus salas están dedicadas a la cosmovisión de los pueblos originarios, exhibiendo piezas arqueológicas, esculturas y representaciones de la cultura andina.

La Bodega Comunitaria Los Amaichas es otro de los puntos destacados. Administrada por la Comunidad Indígena Amaicha del Valle, fue la primera bodega comunitaria del país. Produce vinos de altura, mistelas y aguardientes elaborados con uvas cultivadas en la región, permitiendo conocer el proceso de producción en el lugar.

El Dique Los Zazos funciona como uno de los espacios recreativos de la zona. Desde allí se accede a caminatas hacia las Cascadas de El Remate, un entorno natural utilizado para actividades al aire libre. También se encuentra el Desierto de Tiu Punco, caracterizado por sus formaciones rocosas y paisajes con tonalidades cambiantes según la luz del día.

El Observatorio Astronómico de Ampimpa se destaca por las condiciones del cielo en la zona. La baja contaminación lumínica y la altura permiten una observación clara del cielo nocturno, además de ofrecer actividades y visitas guiadas.

La gastronomía local incluye preparaciones típicas del norte argentino como empanadas tucumanas, humitas, tamales y locro, además de quesillos, dulces regionales y vinos de altura. Por su parte, la Fiesta Nacional de la Pachamama, celebrada en agosto, representa una de las expresiones culturales más importantes de la localidad.

Cómo ir hasta Amaicha del Valle

El acceso principal es desde San Miguel de Tucumán por la Ruta Provincial 307. El recorrido atraviesa Tafí del Valle y el abra de El Infiernillo antes de descender hacia Amaicha del Valle, con un tiempo estimado de viaje de alrededor de tres horas.

También existen servicios de micros para conectar la capital tucumana con la zona de los Valles Calchaquíes. El mismo puede tomarse en los pueblos aledaños que cuenten con terminal o desde la capital de la provincia.