La joya del norte argentino que todo el mundo debe visitar al menos una vez en la vida

Con un detalle que lo convierte en un lugar digno de ser visitado, aunque sea una vez, este rincón del norte es una parada obligatoria para el turismo.

El norte argentino reúne algunos de los paisajes más impactantes del país y cada año suma visitantes que buscan conocer lugares diferentes. Dentro de esa variedad, el turismo en la Puna salteña ofrece una experiencia marcada por la altura, los colores de la montaña y la cultura andina.

Entre los destinos más destacados aparece San Antonio de los Cobres , un pueblo donde se cruzan la historia, la naturaleza y las tradiciones locales. Su ubicación lo convierte además en un punto de partida para recorrer algunos de los escenarios más conocidos de la provincia de Salta.

San Antonio de los Cobres está ubicado en el departamento Los Andes, en la provincia de Salta , a unos 160 kilómetros de la ciudad capital. Se encuentra en plena Puna salteña, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, rodeado por cerros y paisajes característicos del altiplano.

Este rincón salteño es una alternativa ideal para vacacionar con amigos o en familia.

El pueblo todavía conserva sus construcciones de adobe, calles tranquilas y una fuerte identidad ligada a las comunidades andinas. Además, forma parte del recorrido del Tren a las Nubes .

El gran emblema de la zona es el Tren a las Nubes, uno de los recorridos ferroviarios turísticos más altos del mundo. El viaje parte desde la estación de San Antonio de los Cobres y llega hasta el Viaducto La Polvorilla, ubicado a 4.220 metros sobre el nivel del mar . Durante el trayecto atraviesa la inmensidad de la Puna.

Al recorrer el pueblo también se puede visitar el Mercado Artesanal, un espacio donde elaboran y venden tejidos de lana de llama y oveja, prendas tradicionales, cerámicas y otros productos hechos a mano. Por su parte, el Museo Regional Andino reúne objetos arqueológicos e históricos que ayudan a conocer de cerca cómo fue la vida de los pueblos originarios de la Puna.

Algunas familias reciben a los visitantes para mostrar las tareas de pastoreo, la crianza de llamas y las técnicas tradicionales de tejido y cerámica que se transmiten de generación en generación. También es posible realizar paseos con llamas y participar de los talleres de artesanías.

La gastronomía local es otro atractivo. En los restaurantes y comedores locales se pueden probar platos típicos del norte argentino como empanadas salteñas, locro, guisos de llama, tamales, humitas y diferentes preparaciones elaboradas con quinoa y papas andinas, además de infusiones calientes como el mate de coca, indispensable para quienes visitan la zona de altura.

Desde el pueblo también parten excursiones hacia otros rincones de la Puna, entre ellos las Salinas Grandes, el Desierto del Diablo y Tolar Grande. Muchos aprovechan la visita para recorrer estos destinos en el mismo viaje, logrando descubrir algunos de los escenarios naturales más llamativos del norte argentino.

Cómo ir hasta San Antonio de los Cobres

La forma más habitual de llegar es desde la ciudad de Salta por la Ruta Nacional 51. El recorrido atraviesa la Quebrada del Toro y demanda alrededor de tres horas, dependiendo de las condiciones del camino.

También es posible llegar como parte de la excursión del Tren a las Nubes, que combina un tramo en colectivo con el recorrido ferroviario hasta el Viaducto La Polvorilla.