El mejor rincón de Argentina para escapar de las multitudes en las vacaciones de invierno

Este lugar no es de los más conocidos por el turismo y eso le da su encanto, ya que no hay grandes aglomeraciones de visitantes que interrumpan o compliquen las actividades.

En este lugar encontrarás una paz inigualable para desconectar del caos de la ciudad.

El turismo cuenta con una enorme variedad de opciones tanto en el norte como en el sur de Argentina. Sin embargo, los destinos más concurridos suelen presentar el mismo problema: las grandes aglomeraciones. Para quienes buscan desconectarse , el ruido y el movimiento constante de las masas no siempre resultan atractivos.

Esto obliga a buscar nuevas alternativas, y es allí donde aparece este rincón neuquino. Aquí la calma es el principal imán para los viajeros, ya que el silencio convive con un entorno natural impactante . Además, el destino forma parte de un corredor de pequeños pueblos que dan forma a una ruta ideal para alejarse de las multitudes.

El silencio, rodeado de un imponente entorno natural, es uno de los atractivos de este lugar.

Las Ovejas se encuentra en el departamento Minas, en el norte de la provincia de Neuquén. Está ubicada a unos 491 kilómetros de la ciudad de Neuquén y a 96 kilómetros de Chos Malal, una de las principales ciudades de referencia para llegar a esta zona.

El pueblo forma parte del circuito del norte de la provincia y se encuentra cerca de lugares como Andacollo, Huinganco, Manzano Amargo y Varvarco. Desde allí se accede a distintos puntos de la región, entre ellos las Lagunas de Epulauquen y el área del volcán Domuyo.

Qué se puede hacer en Las Ovejas

El trekking es una de las actividades que más se realizan en la zona. Uno de los recorridos más populares está en el Área Natural Protegida Lagunas de Epulauquen. Allí se encuentra el sendero Hayas del Sur, que atraviesa bosques de robles pellín, ñires y coihues.

En el mismo sector está la cascada La Chaquira, a la que se llega mediante una caminata de baja dificultad. Las cabalgatas y el mountain bike se practican en caminos y senderos de la zona norte. Los recorridos atraviesan distintos sectores del departamento de Minas.

Otra actividad es la de la pesca deportiva, que se realiza en los ríos Neuquén y Varvarco, además de las lagunas Varvarco Campos, Varvarco Tapia y Epulauquen. Aquí se encuentran especies como la trucha arco iris, trucha marrón, fontinalis y percas. Los ríos y arroyos también son utilizados para practicar kayak, rafting y canotaje.

Además de los atractivos naturales, Las Ovejas conserva tradiciones del norte neuquino. Las fiestas populares de la cueca, donde la gastronomía juega un papel fundamental en las costumbres culturales de la zona. También se destacan las artesanías en madera, cerámica, pinturas y textiles.

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Cómo ir hasta Las Ovejas

Para llegar desde la ciudad de Neuquén hay que recorrer unos 490 kilómetros por la Ruta Provincial 43. El camino pasa por Zapala, Las Lajas, Chos Malal y Andacollo antes de arribar a Las Ovejas.

Quienes busquen llegar en micro, deberán optar por salir desde la terminal de Neuquén, aunque también hay servicios disponibles desde Chos Malal, en el cual se pueden realizar combinaciones.