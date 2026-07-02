Horror en EEUU: rescataron a 16 chicos en estado "casi salvaje" de una casa en ruinas de Ohio

Los menores, de entre 18 meses y 18 años, vivían entre excrementos humanos y no iban a la escuela. Siete fueron trasladados a hospitales de Columbus, dos debieron ser evacuados en helicóptero a centros de trauma y uno de ellos permanecía en estado crítico.

Un caso de abandono extremo conmocionó a Estados Unidos luego de que las autoridades rescataran a 16 chicos de una misma familia que vivían en condiciones deplorables dentro de una casa rural en ruinas de Hamden , un pequeño pueblo del estado de Ohio .

Los menores, de entre 18 meses y 18 años , fueron encontrados rodeados de excrementos humanos , sin escolarización y con severos signos de descuido. Según los investigadores, habrían pasado gran parte de los últimos cuatro años confinados en una habitación de aproximadamente 3,5 por 3,5 metros .

El hallazgo se produjo cuando agentes de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio y de la oficina del sheriff del condado de Vinton ejecutaban una orden de registro por una causa no vinculada. Al ingresar a la vivienda, se encontraron con una escena que las propias autoridades calificaron como una de las peores que habían visto.

El sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain , describió el estado de la vivienda como “repugnante” y fue contundente al referirse a las condiciones en las que estaban los chicos. “La mayoría de nuestro ganado se mantiene en mejores condiciones que esos chicos”, afirmó.

Por su parte, el fiscal general de Ohio, Andy Wilson , aseguró que fue la peor escena que presenció en su carrera y habló de un caso de “pura maldad”. También sostuvo que algunos menores parecían “animales casi salvajes” por el nivel de aislamiento y deterioro en el que fueron encontrados.

Los padres y dos abuelos de los menores fueron detenidos y acusados de poner en peligro a los 16 chicos rescatados en Ohio.

Las autoridades señalaron que no hallaron jaulas en la vivienda, pero investigan cómo los adultos mantenían a los chicos dentro del inmueble y cómo lograron ocultarlos durante tanto tiempo.

Tras el operativo, los menores quedaron bajo custodia temporal del Departamento de Empleo y Servicios Familiares de Ohio. Siete fueron trasladados a hospitales de Columbus, dos debieron ser evacuados en helicóptero a centros de trauma y uno de ellos permanecía en estado crítico.

No iban a la escuela y algunos casi no podían hablar

La investigación reveló que ninguno de los chicos estaba inscripto en la escuela. Además, varios presentaban retrasos graves en su desarrollo: algunos no podían hablar y otros apenas lograban comunicarse.

Uno de los datos que más impactó a los investigadores fue el caso de la mayor del grupo, una joven de 18 años con discapacidad intelectual, que no sabía escribir su propio nombre.

“Esta gente era bastante buena escondiendo a estos niños”, sostuvo Wilson, al explicar que los adultos se habrían mudado varias veces por el sur de Ohio durante las últimas dos décadas y que, según la pesquisa, habrían evitado generar registros médicos o gubernamentales.

El caso ocurrió en Hamden, una comunidad de menos de 1.000 habitantes ubicada a unos 97 kilómetros al sureste de Columbus. Un vecino aseguró que nunca había visto chicos en la vivienda, pese a que la casa era visible desde la calle.

Quiénes son los detenidos por el caso de los 16 chicos en Ohio

Los detenidos fueron identificados como Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders y Elizabeth Siders, cuatro adultos pertenecientes al grupo familiar de los menores. Las autoridades no precisaron si todos los chicos son hermanos ni cuál es el vínculo exacto de cada uno con los acusados.

Todos fueron acusados de un delito grave de segundo grado por poner en peligro a menores, debido a que el caso incluye “daños físicos graves”, según explicó el fiscal del condado de Vinton, William Archer.

Durante su primera comparecencia ante la Justicia, una jueza les fijó una fianza de u$s300.000 a cada uno. Además, se les prohibió tener contacto entre ellos y con los chicos rescatados. Una familiar de los acusados, Tessi Siders, aseguró que no los veía desde hacía al menos ocho años y que desconocía la magnitud de la familia. “Sabía que tenían hijos, pero jamás imaginé que fueran tantos”, afirmó.

Mientras continúa la investigación, las autoridades ejecutaron una segunda orden de registro en la vivienda y analizan si la familia había sido denunciada previamente ante agencias de protección infantil.