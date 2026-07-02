El rincón de Buenos Aires para desconectarse de la rutina y recargar energías cerca de la ciudad

Entre paisajes rurales y construcciones históricas aparece un destino con una propuesta distinta para disfrutar el descanso.

Sin irse muy lejos de CABA, este destino bonaerense te va a enamorar con su estética y su gastronomía.

Cada vez más argentinos buscan bajar su ritmo y hacer una escapada de unos días sin tener que alejarse mucho. Por suerte, en la provincia de Buenos Aires todavía existen pequeñas localidades que desde hace décadas mantienen sus costumbres y patrimonio, mientras que ofrecen un entorno donde reina la calma.

Uno de esos lugares es Bellocq , un pueblo que todavía mantiene una esencia de otra época . Sus calles de tierra, las construcciones centenarias y la vida comunitaria convierten a este rincón bonaerense en una opción ideal para un fin de semana diferente, lejos del movimiento de las grandes ciudades.

Bellocq forma parte del partido de Carlos Casares , en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a aproximadamente 485 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , por lo que se puede organizar una escapada de pocos días para descubrir este rincón único.

La localidad cuenta con menos de 1.000 habitantes , por lo que todavía se siente ese ambiente típico de los pueblos rurales bonaerenses. Ahí mismo predominan las casas bajas, las calles sin pavimentar y los interminables espacios verdes que cambian de aspecto según la estación del año.

Además de tener una rutina tranquila y vecinos que se reúnen a compartir actividades comunitarias, la historia del pueblo también forma parte de su atractivo. Muchas de sus edificaciones mantienen su arquitectura original, por lo que se puede recorrer sus calles y apreciar construcciones que reflejan el crecimiento de la región durante las primeras décadas del siglo XX .

El destino ideal para una escapada de fin de semana. Gentileza - Ezequiel Lanza

Qué se puede hacer en Bellocq

Uno de los lugares más importantes de la localidad es la iglesia Inmaculada Concepción, inaugurada en 1914 por monjes benedictinos. El edificio conserva materiales traídos desde Francia, vitrales hechos por el artista Henri Gesta y gran parte de su mobiliario original, lo que la transforma en uno de los principales patrimonios arquitectónicos de la zona. Junto al templo funciona el Hospedaje San Benito, pensado para quienes buscan pasar unos días rodeados por la naturaleza.

Otra de las actividades que identifica a Bellocq es la producción de manzanilla. Sus cultivos ocupan una parte importante de los campos que rodean al pueblo y forman parte de la economía local junto con la agricultura tradicional y durante determinadas épocas del año, el aroma de esta planta perfuma buena parte de los alrededores.

La gastronomía también invita a conocer los sabores regionales, en distintos espacios gastronómicos y casas de familia es posible encontrar empanadas caseras, carnes asadas, tartas elaboradas con frutas de estación y postres tradicionales, entre ellos el clásico lemon pie. Quienes recorren el pueblo también suelen disfrutar de caminatas por la plaza principal y recorridos por sus calles para tomar fotos de las fachadas antiguas.

Sin irte muy lejos, existe un lugar único para desconectarse de la rutina. Gentileza - Turismo PBA

Cómo ir hasta Bellocq

La manera más práctica de llegar a Bellocq es en auto, desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar la Ruta Nacional 5 con dirección hacia Carlos Casares y, una vez ahí, continuar por los caminos rurales señalizados que conducen hasta la localidad. El recorrido total es de 485 kilómetros, por lo que es mejor hacer el trayecto durante la mañana para aprovechar el resto del día en el destino.

Otra posibilidad consiste en viajar en micro hasta Carlos Casares y, desde esa ciudad, contratar un auto particular o coordinar un viaje con servicios locales para completar los últimos kilómetros. Bellocq no cuenta con una gran infraestructura turística ni con una amplia oferta hotelera, aunque esa es justamente una de las razones que explican su atractivo.