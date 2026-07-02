Proponen eximir del pago de IIBB al alojamiento de turistas extranjeros en Río Negro + Agregar ámbito en









El proyecto fue presentada por una dirigente del PRO ante la Legislatura provincial. Cuenta con el apoyo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche.

Río Negro busca fomentar el turismo extranjero. Zona Norte Hoy

La legisladora María Laura Frei (PRO) presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Río Negro para establecer la exención permanente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los servicios de alojamiento —incluyendo el desayuno cuando esté integrado en la tarifa— brindados a turistas extranjeros no residentes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los legisladores Juan Martín, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo, y el firme respaldo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB).

Desde la AEHGB destacaron que esta propuesta forma parte del trabajo que tanto la institución como la Federacion (FEHGRA) vienen impulsando desde hace años para promover medidas que fortalezcan la competitividad del sector y favorezcan el desarrollo de la actividad formal, beneficiando a los establecimientos habilitados que cumplen con las normativas, generan empleo registrado y realizan un importante aporte a la economía regional.

Los fundamentos del proyecto Entre los fundamentos, la iniciativa destaca que el sector hotelero rionegrino se encuentra alcanzado por una alícuota del cuatro por ciento (4%) en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que, en consecuencia, “termina generando un incremento en el costo final que afronta el turista extranjero, quien además abona IVA, tasas municipales y, en determinados casos, tributos provinciales vinculados al turismo”.

Asimismo, sostiene que "el costo recaudatorio del impuesto sobre los Ingresos Brutos es acotado y se compensa con el efecto inducido”, al considerar que “cada peso facturado por una habitación genera, en promedio, entre dos y tres pesos adicionales de consumo en otros sectores del rubro turístico gravados por IIBB”.

Como requisito ineludible, la propuesta exigirá cancelar los servicios con medios de pago internacionales, asegurando “simplicidad operativa para el sector y trazabilidad para el fisco”. Al respecto, la legisladora Frei indicó: "Hoy nuestros hoteles y alojamientos compiten en desventaja frente a otros destinos turísticos. La presión tributaria le suma costos a un sector que es el motor del empleo y divisas para toda la provincia". "Esto significa más turistas eligiendo Río Negro, más ingresos en dólares a la economía local y más trabajo genuino para quienes viven del turismo, desde el hotelero hasta el guía comerciante y el transportista. Menos impuestos, más competitividad", concluyó.