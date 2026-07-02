Se enamoró del pretendiente de su mejor amiga: la película de Prime Video que no te podés perder + Agregar ámbito en









Una producción que mezcla sentimientos, decisiones difíciles y situaciones inesperadas se ganó un lugar entre las opciones más comentadas del género romántico.

Disponible en Prime Video, esta película se convirtió en una alternativa para quienes buscan una comedia romántica con giros inesperados. Magnific

Las comedias románticas siguen siendo uno de los géneros favoritos del público en las plataformas de streaming como Prime Video. Con historias que combinan humor, enredos y relaciones complejas, muchas de ellas logran instalarse rápidamente entre las recomendaciones de quienes buscan una película para ver durante el fin de semana.

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Dentro del catálogo hay una propuesta que parte de una situación tan incómoda como atractiva para el espectador: una mujer termina enamorándose del hombre con el que su mejor amiga intenta construir una relación. A partir de ese punto, la historia explora las consecuencias emocionales de un triángulo amoroso que pone a prueba la amistad.

La producción apuesta por una historia que combina romance, humor y decisiones que cambian el rumbo de sus protagonistas. Prime Video Se trata de "Conflicto de Amor", una producción estadounidense estrenada en 2024 que apuesta por un relato ligero, con momentos de humor y romance, aunque también plantea algunos dilemas sobre la lealtad y los sentimientos.

De qué trata Conflicto de Amor La protagonista de la película es Scarlett, una mujer acostumbrada a salir con distintas personas y con amplia experiencia en el mundo de las citas. Su mejor amiga, Jenny, en cambio, tiene muchas más dificultades para encontrar una pareja estable y suele sentirse insegura cuando intenta iniciar una relación.

Con la intención de ayudarla, Scarlett decide convertirse en una especie de consejera sentimental. Le da recomendaciones, la acompaña durante el proceso y la anima a conocer nuevas personas hasta que aparece un hombre con el que, por primera vez en mucho tiempo, Jenny parece tener una conexión especial.

Lo inesperado ocurre cuando Scarlett comienza a enamorarse del mismo hombre. A partir de ese momento, la protagonista queda atrapada entre la amistad y el amor, mientras intenta decidir qué hacer sin lastimar a una de las personas más importantes de su vida. Prime Video: tráiler de Conflicto de Amor Prime Video: elenco de Conflicto de Amor Hedy Nasser

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