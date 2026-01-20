Las 7 joyas ocultas de Río de Janeiro para disfrutar mucho más que las playas + Seguir en









Los siete imperdibles lugares ocultos de una de las ciudades más visitadas por los turistas argentinos.

La ciudad de Río de Janeiro conserva tesoros escondidos, que están repartidos por sus barrios más antiguos. Imagen: Despegar

Brasil se encuentra entre los destinos más visitados por los argentinos a la hora de vacacionar. Entre su oferta se encuentran playas exóticas, actividades familiares, grupales, destinos de ciudad exorbitantes y precios económicos, lo que atrae a la mayoría de los turistas de nuestro país en las temporadas de verano.

Una de sus ciudades más visitadas, Río de Janeiro, es conocida como "la Ciudad Maravillosa". Gracias a su extensa oferta cultural, este destino puede ofrecer unas vacaciones distintas, entretenidas y llenas de lugares escondidos para quienes buscan algo más que vacacionar y relajarse en sus playas.

Los rincones imperdibles de Rio: todo lo que tenés que saber Debido a su extensa historia, la ciudad de Río de Janeiro conserva tesoros escondidos, que están repartidos por sus barrios más antiguos. Los principales destinos a tener en cuenta para visitar esta ciudad son:

Monasterio de São Bento perfeicao Este monasterio fue fundado en 1590 por monjes benedictinos de Bahía, y se mantiene como el único monumento imponente que sobrevive del siglo XVI. Su interior deslumbra con paredes profusamente revestidas en oro, y piezas de arte religioso únicas. Es crucial asistir a la misa tridentina, celebrada en latín y portugués y acompañada por cantos gregorianos, que se realiza todos los domingos a las 10 de la mañana.

Confitería Colombo viagem-no-tempo Esta confitería fue fundada en 1894, por inmigrantes portugueses, y elegida recientemente como uno de los cafés más bellos del mundo. A menudo es necesario hacer fila para ingresar, pero vale la pena esperar para sentarse en sus mesas. Sus opciones incluyen Quindim, Mil folhas de Creme o el famoso Pastel de Nata, y los salgados típicos de la gastronomía portuguesa y brasileña. Se encuentra abierta de lunes a sábado desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y se recomienda ir durante la semana.

Real Gabinete Portugués de Leitura interior-of-the-portuguese Esta biblioteca se ubica entre las diez bibliotecas más bellas del mundo, según diversos rankings internacionales. Fue fundada en 1837, por 43 inmigrantes portugueses, que llegaron a Río de Janeiro como refugiados políticos con el objetivo de preservar viva la cultura de su país. En 1880 comenzó la construcción del edificio, que demandó siete años y dio como resultado una obra maestra arquitectónica de estilo neomanuelino. Su colección alberga más de 350 mil ejemplares, incluyendo obras raras y valiosas de la literatura portuguesa, y está ubicada en el centro histórico de Río en la rua Luis de Camoes 30. Abre al público de lunes a viernes de 10 a 17 y la entrada es gratuita. Museo de Arte do Rio – Mar Museu_de_Arte_do_Rio Ubicado en la Praça Mauá, el Museo de Arte de Río (MAR) funciona en dos edificios históricos, entre ellos el Palacete Dom João VI, que fue declarado patrimonio histórico. El conjunto combina arquitectura tradicional y espacios contemporáneos dedicados al arte y la cultura. Jardín Botánico 6a Este Jardín Botánico abarca 137 hectáreas, de las cuales 54 están cultivadas. Dentro se puede observar una sorprendente mezcla entre vegetación y fauna, con especies y plantas típicas de la región. Además, el jardín cuenta con el Museo del Jardín Botánico, que se inauguró en marzo de 2024 en una casona del siglo XX con 14 salas y es de entrada gratuita. Parque Lage o-que-fazer-parque-lage-palacio-lage El Parque Lage se encuentra ubicado al pie del cerro Corcovado, y es uno de los rincones más pintorescos de Río de Janeiro. Su mansión histórica del siglo XIX, que hoy alberga la Escuela de Artes Visuales, se convirtió en un punto de encuentro para actividades culturales, exposiciones y eventos al aire libre. Teatro Municipal Theatro-Municipal-scaled El Teatro Municipal se encuentra en la plaza Cinelândia, y fue inspirado en la Ópera Garnier de París. Se inauguró en 1909, tras cuatro años de construcción y, desde entonces, ha sido escenario de más de un siglo de historia, arte y expresiones culturales. Se pueden realizar visitas guiadas, que permiten descubrir la historia y el esplendor de este teatro, con capacidad para 2.361 espectadores.