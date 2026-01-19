Los destinos de Mendoza que serán un antes y un después en tu vida tras conocerlos + Seguir en









La provincia se prepara para recibir en estas vacaciones al turismo, pero hay dos destinos ideales para disfrutar y descansar.

La provincia tiene dos destinos ideales para las vacaciones de verano. Gobierno de Mendoza

Argentina tiene varias opciones disponibles para el turismo de cara a las vacaciones, pero pocos logran realmente enamorar a los visitantes. Entre ellas, hay una provincia que destaca sobre el resto debido a los particulares y encantadores destinos que ofrece.

Mendoza es mucho más que la tierra del vino, ya que consigue ser una opción perfecta para explorar ya sea solo, en familia o con amigos. Entre todo lo que tiene para disfrutar, hay dos lugares en particular que le permiten a quienes vayan, vivir una experiencia única.

LaukeTours La provincia cuenta con paisajes únicos, ideales para disfrutar durante las vacaciones. LaukeTours Laguna Los Horcones La Laguna Los Horcones se encuentra dentro del Parque Provincial Aconcagua y es uno de los recorridos más accesibles de toda la zona. El sendero es apto para todo público y tiene una duración aproximada de una hora y media, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes quieren iniciarse en caminatas de montaña sin dificultad técnica.

Durante el recorrido se atraviesan distintos puntos panorámicos desde donde se puede observar la pared sur del cerro Aconcagua y sus glaciares colgantes. El camino también permite conocer el Puente de la Quebrada del Durazno y el Puente del Inca, dos formaciones naturales muy visitadas. La laguna se ubica a unos 2.900 metros sobre el nivel del mar y está a 157 kilómetros de la ciudad de Mendoza.

MiNube Esta reserva maravilla a sus visitantes por su entorno natural. MiNube Reserva Laguna del Diamante La Reserva Laguna del Diamante está ubicada a unos 220 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mendoza, en plena Cordillera de los Andes. Su principal atractivo es la laguna homónima, famosa por el reflejo del volcán Maipo en sus aguas, que da origen a la figura geométrica que le da nombre al lugar.

La laguna se encuentra a 3.250 metros sobre el nivel del mar y se formó sobre una antigua caldera volcánica del período Cuaternario. Sus aguas provienen del deshielo y alcanzan una profundidad cercana a los 70 metros. La reserva cuenta con varios senderos habilitados para recorrer a pie, que permiten apreciar el paisaje de alta montaña y la biodiversidad típica de la zona, en un entorno de gran valor ambiental.

