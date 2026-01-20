Costó u$s40 millones y podría ser un fracaso: qué se sabe del documental sobre Melania Trump + Seguir en









La producción dirigida por Brett Ratner muestra escenas íntimas y momentos inéditos de la primera dama de Estados Unidos antes, durante y después de la asunción presidencial.

"Melania" llega a los cines de Estados Unidos el 30 de enero.

Melania, el documental dirigido por Brett Ratner y producido por Amazon MGM Studios cuyo costo se estima en u$s40 millones, llegará a los cines el 30 de enero. La producción pretende ofrecer un acceso exclusivo a los días previos a la asunción presidencial de Donald Trump.

A pesar de la expectativa de ciertos sectores, los primeros informes sugieren que la venta anticipada de entradas es extremadamente baja, lo que indica que el interés público podría no estar a la altura de la enorme inversión.

De qué trata Melania El documental trata sobre la figura de Melania Trump, la ex Primera Dama de EE. UU., centrándose en los 20 días previos a la segunda investidura presidencial de su esposo Donald Trump, ofreciendo una mirada inédita y personal a su vida, su relación con Donald y su rol como madre de Barron, mostrando la "historia desde dentro" y buscando controlar su narrativa frente al misterio que la rodea.

Embed - Melania Trump on Instagram: "MELANIA January 30 Only In Theaters [Worldwide]" View this post on Instagram ¿Por qué el documental sobre Melania Trump podría ser un fracaso? A pesar de las recientes declaraciones del presidente de que las entradas para el estreno en el recién rebautizado "Trump-Kennedy Center" son "muy difíciles de conseguir", los análisis de la industria revelan una historia diferente. Los modelos de seguimiento presentan un estreno nacional que ha despertado poco interés y que solo recaudaría unos pocos millones de dólares, una fracción muy menor respecto a los 40 millones de dólares que Amazon invirtió.

La participación de Brett Ratner, quien regresa a la dirección tras años de controversia, también ha dificultado la promoción. Varios medios tradicionales están ignorando la cobertura, lo que limita el alcance que la película necesita. Ratner, responsable de la saga Rush Hour, ha enfrentado múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada, acoso y agresión que salieron a la luz principalmente en 2017.