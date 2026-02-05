Más del 60% de los argentinos no puede desconectarse del trabajo durante las vacaciones.

Aunque el receso debería implicar un corte real con la rutina laboral, en la Argentina solo el 38% de los trabajadores consigue una desconexión total o mayoritaria del trabajo durante las vacaciones , mientras que el 62% permanece conectado en distintos niveles, ya sea respondiendo mensajes, llamados o correos laborales .

Los datos surgen de un relevamiento realizado por Randstad sobre 4.089 personas con y sin empleo de Argentina, Chile y Uruguay , que analizó los hábitos de desconexión , la disponibilidad laboral y el uso de la tecnología durante el período de descanso.

En el caso argentino, el 47% de los trabajadores asegura que durante las vacaciones responde solo cuestiones urgentes . Sin embargo, un 32% reconoce que atiende llamados y correos laborales porque le gusta mantenerse al tanto de lo que ocurre en su lugar de trabajo. A su vez, un 6% afirma que responde por exigencia laboral o de su jefe directo , mientras que un 15% admite que nunca logra desconectarse totalmente .

En la comparación regional , Chile presenta el mayor porcentaje de personas que no consiguen cortar con el trabajo durante las vacaciones, con un 31% , mientras que en Uruguay ese nivel alcanza al 20% .

Al consultar sobre la presión de jefes o empleadores , un 54% de los trabajadores argentinos indicó que no se siente presionado para responder comunicaciones laborales durante el receso. En tanto, un 39% manifestó que solo siente presión ante situaciones urgentes . En el extremo opuesto, un 7% sostuvo que se siente siempre obligado a mantenerse disponible .

En relación con estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, sostuvo: “La dificultad para desconectarse del trabajo durante las vacaciones sigue siendo un desafío central para los trabajadores, principalmente por la creciente dependencia del celular, que nos pone a un clic de distancia de las responsabilidades laborales. Los datos del relevamiento indican que si bien en la mayoría de los casos no hay una exigencia directa, romper con la inercia de estar pendientes o al tanto de lo que sucede en el trabajo no es tan simple por la omnipresencia de la tecnología, que hace que el trabajo ya no esté en la oficina y en horario laboral, sino en nuestro bolsillo, allí donde uno vaya y a toda hora”.

El informe también profundiza sobre la desconexión tecnológica durante las vacaciones. Solo el 10% de los trabajadores argentinos afirma desconectarse totalmente de la tecnología, mientras que un 28% dice hacerlo bastante. En contrapartida, el 39% reconoce que se desconecta solo un poco y el 23% asegura permanecer conectado todo el tiempo, aunque no necesariamente por motivos laborales.

A nivel regional, la Argentina se ubica por debajo de Chile, donde el 14% logra una desconexión total, y en niveles similares a Uruguay, con un 10%.

El 56% de los trabajadores argentinos ve su carga laboral disminuida en enero y febrero

En cuanto al volumen de trabajo durante las vacaciones, el 56% de los trabajadores argentinos indicó que su carga laboral disminuye en enero y febrero, mientras que el resto señaló que se mantiene igual que durante el resto del año. En la comparación regional, Chile registra un 49% y Uruguay, un 54%.

El relevamiento también indagó sobre cómo organizan su descanso los argentinos. El 31% se toma todos los días de vacaciones juntos, el 33% los divide en dos períodos, el 28% reserva días para eventos especiales y un 8% asegura que nunca se toma vacaciones, una proporción superior a Uruguay y similar a Chile.

“Promover una desconexión efectiva del trabajo y de la tecnología durante las vacaciones es clave para prevenir el agotamiento, cuidar la salud emocional y sostener el bienestar a largo plazo. El descanso no debería ser una excepción, sino una parte central de una cultura laboral saludable”, concluyó Ávila.

La encuesta se realizó de manera online, entre el 5 de agosto y el 30 de septiembre, e incluyó a 4.089 personas con y sin empleo de Argentina, Chile y Uruguay, con el objetivo de relevar comportamientos y actitudes vinculadas a las vacaciones, la desconexión laboral y el uso de la tecnología.