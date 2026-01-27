Trabajo e hijos: más de la mitad de los empleados ve al cansancio como un desafío para criar

Un análisis arrojó el dato y recalcó que las más afectadas son las mujeres, muchas veces demandadas por tareas de coordinación y organización. Otros factores que suman al agotamiento es la falta de tiempo y calidad del viaje al trabajo.

Más del 50% de los empleados ve al cansancio como un desafío para criar , mostró un reciente estudio de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Sin embargo, advirtió que las más afectadas son las mujeres y voces profesionales señalaron a Ámbito que existen otros factores, como el viaje al trabajo o la modalidad , que complejizan el rendimiento con los hijos .

El estudio "La paradoja del empoderamiento femenino" del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la UADE (noviembre, 2025) arrojó que un 57% de los empleados ve "al cansancio y la sobrecarga como principal desafío de la crianza" . No obstante, la distribución de las tareas relativas a los hijos recaen en las mujeres entre un 60% y 77%.

Al mismo tiempo, el informe Tendencias Laborales 2026, de las firma global Great Place to Work (GPTW) y la argentina Hit Cowork, arrojó que un 63,5% de los empleados prefiere el trabajo híbrido a la par de que el 65% tarda entre media hora y más de hora y media para llegar a su espacio laboral, impactando en su disposición para comenzar su día.

Voces del CIS señalaron a Ámbito que muchas mujeres sienten el mandato de ser productivas durante gran parte de su día en varios aspectos de su vida. En esa línea, desde la Facultad de Psicología de la UBA visualizan que el factor del pluriempleo contribuye a un agotamiento general que deriva en ciertas consecuencias en su ánimo.

Por su lado, la consultora ManpowerGroup Argentina indicó que los espacios laborales que cuentan con iniciativas para atajar estas alteraciones en la vida familiar de sus empleados corresponden más a las grandes compañías, mientras lugares más reducidos se atienen a lo estrictamente legal sin prácticas más amplias e integrales.

Densidad laboral y redes sociales: el desafío de criar hoy y cómo lo sienten las mamás

Al 57% de trabajadores "cansados para criar", citados por el CIS, se suma el 49% que ponderó la falta de tiempo como segunda dificultad para tratar con los niños en casa. Las psicólogas Antonela Amore y Chiara Ciaburri, de la cátedra de Introducción a los estudios de género de la carrera de Psicología en la UBA, ampliaron este panorama.

Amore describió que, al haber "un agotamiento mental y físico" en muchas familias, el resultado termina siendo un estrés que "dificulta el disfrute" de la relación con los hijos. A esto, agrega el pluriempleo ya que "la mayoría tiene que sumar otro trabajo porque uno no es suficiente", lo que le quita a los adultos que cuidan presencia física en casa.

La tecnología no es un factor aislado y Amore recalcó que las redes sociales ofrecen "modelos ideales de cómo ma-paternar" alejadas de las condiciones concretas de las familias, lo que lleva a sensaciones de culpa. En complemento, Ciaburri, que trabaja con infancias, adolescencia y sus familias, indicó que una dificultad hoy es "el uso desregulado de las pantallas".

Esto impacta en la salud mental de los menores y adultos, sumándose al factor económico: "Sostener la vida cotidiana es más costoso, las madres están endeudadas con bancos, préstamos y eso hace al cansancio". Así, esto "deja menos resto para alojar a infancias y la falta de tiempo queda suplida por las pantallas".

Por su lado, vista la tecnología como vía de contrarrestar el cansancio, la directora de la Licenciatura en Psicología de UADE y vocera del estudio Juana Jurado indicó que muchas familias usan herramientas "para aliviar parte de la carga cotidiana diaria": "Robots aspiradores, electrodomésticos inteligentes, aplicaciones para rutinas, calendarios familiares o compras y servicios de delivery permiten automatizar tareas y permiten horas valiosas".

Sin embargo, esto "no modifica quién sigue cargando con el cuidado familiar" y el alivio que proporciona, al ser breve, puede favorecer mayor dispersión y agotamiento: "La tecnología puede acompañar y facilitar la logística cotidiana, pero no reemplaza el descanso real ni la distribución más justa de las responsabilidades", sintetizó la voz de la UADE.

La carga mental no disminuye

No obstante, el informe del CIS señaló que las tareas de coordinación y organización -como seguir agendas médicas y escolares- recaen en las mujeres (60% al 77%) mientras un 60% de esas madres trabaja de forma asalariada, lo que se traduce en un doble impacto.

"Muchas sienten que deben ser constantemente productivas: buenas madres, parejas, profesionales exitosas e impecables", subrayó Jurado. Sin embargo, ese ideal inalcanzable de 'poder con todo' conlleva culpa "y una sensación de deuda permanente". Así, muchas acuden a redes de contención para sostener(se), "integradas principalmente por otras mujeres", agregó.

Teletrabajo con hijos justicia El CIS señaló que las tareas de coordinación y organización recaen en las mujeres (60% al 77%) mientras un 60% de esas madres trabaja. Asic

Madres, hermanas, amigas, vecinas, instituciones de cuidado y espacios comunitarios se vuelven aliadas pero ese cuidado que, lejos de desaparecer, se traslade de una mujer a otra.

Mientras las madres sufren de estrés, ansiedad, agotamiento y culpa según Amore, Ciaburri subraya que "el rol de los padres queda muy borrado" y limitado a "proveer bienes simbólicos y materiales, pero no hay tanta presencia en los tratamientos". Para Ciaburri, mientras las madres muestran sintomatología depresiva, ellos padecen "no con tanto cansancio sino como más frustraciones".

Trabajar criando: el costo de la presencialidad y lo que ofrecen las compañías

Por otro lado, el informe Tendencias Laborales 2026: Nuevos Paradigmas de Flexibilidad, Bienestar y Atracción de Talento, de las firmas Great Place to Work (GPTW) y Hit Cowork, arrojó que un 63,5% de los empleados prefiere el trabajo híbrido, contra un 29,5% que va por la presencialidad total y un 7% el modo remoto.

Esta elección se suma a una encuesta de agosto de 2025 de la consultora Randstad, donde destacó que "la mitad de los argentinos prefiere el trabajo híbrido": "Mientras el 51% de los argentinos afirma que su modalidad de trabajo ideal es el formato híbrido, el 83% trabaja actualmente de forma totalmente presencial".

Un factor que se cruza con la presencia en el espacio laboral es el tiempo y calidad de viaje: el estudio de GPTW y Hit sostiene que esto impacta "directamente en el estado de ánimo, la energía y la disposición con la que se inicia la jornada laboral". Así, los encuestados respondieron:

El 34,4% tarda menos de 30 minutos;

Otro 34,4% se encuentra en el rango de 30 a 60 minutos;

Un 22,6% necesita entre 60 y 90 minutos;

Un 8,6% supera los 90 minutos diarios;

Ciberseguridad hijos padres internet Un factor que se cruza con la presencia laboral es el tiempo y calidad de viaje: esto impacta "directamente en el estado de ánimo". BBVA

Estos datos reflejan que un 65,6% dedica entre media hora y hora y media a viajar hasta el trabajo, "lo cual puede tener un impacto acumulativo en su bienestar físico y emocional". La gerenta de People & Culture en ManpowerGroup Argentina Daniela Berella expresó que, en lo relativo a iniciativa de compañías para ayudar a los empleados a criar, "son las grandes multinacionales las que se encuentran a la vanguardia" ya que su abordaje es "integral, con paquetes de licencias extendidas para ambos padres, flexibilidad real, beneficios económicos y espacios de cuidado".

Además, recalcó una tendencia ascendente en este sentido en los últimos años aunque algunas limitaciones se relacionan a factores como "estructura, presupuesto o barreras culturales internas". Para esos casos, las iniciativas se enfocan más "en modalidades de trabajo híbrido, teletrabajo y flexibilidad horaria" mediante acuerdos informales.

Por su parte, las PyMES están "más rezagadas en la adopción de estas prácticas" por percibir el cuidado como algo individual o familiar: "Las políticas suelen limitarse al cumplimiento de lo legalmente obligatorio", sintetizó la gerenta.

Desde ManpowerGroup Argentina observan que esas prácticas son "aprovechadas tanto por hombres como mujeres". No obstante, en otras organizaciones "muchos hombres optan por no tomarlas en su totalidad, entendiendo que estarían perdiendo visibilidad ante un posible desarrollo de carrera". En contraste, las mujeres no cuestionan este derecho y hasta intentan extender su licencia para acompañar a sus bebés por más tiempo.