Textos Cautivos: libros desde $100, títulos "raros" y una feria en un oasis del centro

Este miércoles, la librería organizará una nueva feria de descuentos -la cuarta hasta el momento y la primera desde el inicio de la pandemia-, que promete títulos con rebajas desde hasta el 35% y oportunidades de distinto tipo.

"Hay libros usados desde $100, $200. Uno se puede llevar un montón de libros por mucha menos plata que en otro lugar", explican a Ámbito Mirta Ancona y Omar Campos, sus dueños.

"Casualidad"

La historia de Textos Cautivos es curiosa. Ni Ancona ni Campos, que en ese entonces eran pareja, tenían planeado fundar una librería. Todo empezó cuando él, con más de 40 años, adoptó la lectura como hábito frecuente. Por entonces, compraba muchos libros, incluso lotes enteros. Esa superpoblación lo llevó a tomar medidas.

"En un momento empezamos a buscar un local, como un depósito para liberar un poco la casa. En 2011 conseguimos uno arriba de librería El Ateneo", cuentan los socios. El "despachito" -como lo definen- fue el punto de entrega de los libros que vendían por Internet, una suerte de librería virtual.

Era apenas el principio. Un día, yendo a su trabajo, Ancona pasó por el Convento San Ramón Nonato (Reconquista 269) y entró a conocerlo. Enseguida le gustó. "Si la librería crece y alguna vez ponemos atención al público, que sea acá", se propusieron. En 2014 cumplieron y se instalaron allí, en el local 4.

Textos Cautivos.jpg

Formato

No menos llamativa que la historia de Textos Cautivos es la elección de vender "libros raros, agotados y descatalogados". Campos dice: "Surgió a partir de que una de las personas más indeseables, que era mi jefa, un día estaba buscando un libro y me preguntó. Se lo conseguí enseguida por la compu y me dijo 'eso es una buena idea para un servicio'. O sea que la idea tampoco es nuestra (risas)".

La idea nacida entre las filas enemigas se convirtió en la piedra angular del emprendimiento. "Como compramos a buen precio, obteniendo una ganancia, igual podemos ofrecer a buen precio. Si compramos a buen precio, que salgan a buen precio", comentan acerca de la filosofía del negocio.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCZfccnkvX3a%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADv815X1AeA89F8h6mHAjWVAlyzcS8mL7YFmKZAITHYf8ST5GJUQxsnNy9mVHTDntHFRdLgcMnotPxFaaJWx6V1YPTmhgN1GvDtctzmHi8QISTHbdgbOZA1kwLG0EBF7R3bJfCRZCu5OZA1lBC1umi5GMuAZCZBgZDZD View this post on Instagram A post shared by Libreria Textos Cautivos (@textoscautivos)

Feria

Con el paso del tiempo también llegaron las ferias. La primera fue en 2018: "Ese año compramos un lote lindo de libros nuevos, de narrativa actual. 'Bueno, esto tiene que salir pronto'. Si compramos a buen precio, que salgan a buen precio. Armamos una mesas ahí en el convento, pusimos los libros y superamos las expectativas".

Edición a edición, el evento fue creciendo, al punto de que algunos clientes llegaban antes de la apertura y hacían fila. "Si a los libros les aplicás un 35% de descuento, y todavía más a los usados, los lectores se tiran de cabeza", comentan los entrevistados.

Todo marchaba viento en popa hasta que en 2020 irrumpió la pandemia y la feria quedó en pausa. Por eso, este miércoles será el regreso tras casi tres años.

Al respecto, afirman: "Estamos con todas las ganas de hacerla. La primera medida es cuando publicás en las redes el precio de venta al público y el precio al que lo vas a vender. Ahí ya te empiezan a escribir para reservarlo. No: es al primero que llega. Si no, no tiene gracia".

Cuarta edición

La próxima edición de la feria será el miércoles 3 de agosto entre las 10 y las 18 horas. Esta vez, Textos Cautivos promete descuentos de hasta el 35%.

"Hay libros usados desde $100, $200. Uno se puede llevar un montón por mucha menos plata que en otro lugar. Desde novedades, porque tenemos libros nuevos, hasta algún libro usado que puede ser de centro editor, de Almudena Grandes, de Samantha Schweblin, y salen a la cancha. Lo hacemos con la idea de obtener una ganancia pero aparte mostrarnos como librería", dicen.

Sobre los títulos más nuevos, comentan: "Hay libros que están como $5.000 y te quedan $2.000 abajo. Hay otros de $2.000 que te quedan en $1.300, o de $3.300 te quedan en 2 mil y pico. No hay verso. Cualquiera puede venir con el celular, buscar el precio en Mercado Libre y comparar".

Textos Cautivos.jpg

Según relatan, los compradores son lectores de narrativa, muchos de ellos jóvenes. Hacer la feria un miércoles es una apuesta, ya que consideran que es el día que más movimiento hay en un centro porteño algo diezmado tras el paso de la pandemia.

Si bien Textos Cautivos ya ocupa un lugar central en sus vidas, sus dueños siguen teniendo trabajos paralelos. Omar, en el Banco Nación, y Mirta, como psicopedagoga en una consultora. Aunque ya no son pareja, su sociedad funciona: "Ya tenemos nuestros códigos, todo. Nos miramos y ya sabemos todo. Nos conocemos hace 24 años".

El miércoles, si el clima acompaña, prometen "poner los manteles de la abuela y preparar los libros" en medio de la paz monasterial de los jardines del convento. En caso de que llueva, se hará en el mismo lugar pero bajo techo.

*La feria de Textos Cautivos se realizará el miércoles 3 de agosto en le Convento San Ramón Nonato, Reconquista 269, CABA, entre las 10 y las 18 horas.