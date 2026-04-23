Inauguraron la 50° Feria del Libro, con un emotivo despliegue artístico y expresiones de rechazo al Gobierno nacional

Leonardo Cifelli fue parte del acto de apertura y remarcó el aumento de la inversión para la adquisición de libros que se repartirán en bibliotecas comunitarias.

La Feria del Libro de Buenos Aires siempre es un lugar en donde el lenguaje pone en disputa la coyuntura política. Eso no varió en el acto inaugural de la 50° edición , en donde confluyó la confrontación entre opositores ideológicos y el intercambio de referentes de la cultura nacional , en el evento más importante del año para el sector editorial.

En el escenario principal, el estreno del evento quedó en manos de Fito Páez , quien cantó un repertorio que incluyó reversiones de música popular argentina y sus principales éxitos. Luego fue el turno del presidente de la Feria, Christian Rainone, que presentó al embajador del Perú (país invitado) en la Argentina, Carlos Chocano Burga , al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y al jefe de Gobierno, Jorge Macri : todos, por primera vez, fueron aplaudidos en simultáneo, aunque con menor énfasis que las autoras que intervinieron en la mesa de debate ( Leila Guerriero, Selva Almada y Gabriela Cabezón Cámara ).

"Es difícil hablar de celebración cuando el sector lleva años estancado. Por eso lo que corresponde es hablar de celebración de matices ", consideró Rainone, quien se refirió a la caída expresada en el último informe de la Cámara Argentina del Libro (CAL) : las ventas institucionales y estatales pasaron de representar el 29% de la cantidad de impresiones a un 5%. Asimismo, apuntó que "es fundamental dar una solución al problema del recupero del IVA, las librerías son el eslabón donde los libros y el lector se encuentran fuera de la feria. Si ese eslabón se rompen, el ecosistema se rompe".

Un abucheo bajó del palco cuando se mencionó al Ministerio de Capital Humano, mientras el titular de la Feria anunciaba que firmaron con la ministra Sandra Pettovello "el programa Chequelibro escolar". Ante el rechazo del público, Rainone fue enfático: "Me parece que es algo para aplaudir". "La Fundación aporta $300 millones, la secretaría de Educación otros $300 millones y el sector editorial y librero ofrece descuentos de hasta el 50%", explicó, lo que posibilitaría que "cada estudiante que visite la Feria -en el marco de las visitas escolares- podrá llevarse un libro en la mano".

Cuando tocó el turno del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, la calma duró pocos minutos. El funcionario señaló que "la cultura es un territorio de libertad" y comenzó a recibir el repudio de los presentes cuando aseguró que se vive un "momento de transformación profunda, donde el país decidió reordenar sus prioridades, recuperar la confianza y volver a poner en el centro la libertad de cada persona". "La cultura también necesita de una gestión responsable", ratificó.

Mientras subrayaba como "un nuevo récord histórico" que los fondos para el CONABIP pasaron de $1.500 millones a $2.300 millones, confrontó con parte del público que le gritaba y le mostraba carteles. Fue entonces que repitió dos veces los agradecimientos a Javier y Karina Milei y preguntó: "¿Quién arregló lo de YPF?". "Cumplir en cultura es reconocer a tiempo el trabajo de nuestros creadores", sostuvo al remarcar premios estímulos, y agregó que "el rol del Estado es abrir puertas, facilitar encuentros y transformar ese potencial en oportunidades concretas".

Feria del Libro 2026: todo lo que tenés que saber

La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se llevará a cabo entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026, de lunes a viernes de 14 a 22 y sábados, domingos y feriados de 13 a 22. Este año habrá un beneficio extra: acceso gratuito de lunes a jueves a partir de las 20 horas (con excepción del jueves 23 de abril y del lunes 11 de mayo).

Quiénes entran sin cargo todos los días:

Menores: Hasta los 12 años inclusive, acompañados de un mayor.

Docentes: Presentando recibo de sueldo o comprobante que acredite condición.

Personas con discapacidad: Presentando certificado.

Visitas escolares: Delegaciones previamente registradas.

Pase Cultural: Presentando la tarjeta o app.

feria del libro En esta edición aniversario, Perú será el país que figure como Invitado de Honor con el lema “Caminos que nos unen”, inspirado en el Qhapac Ñan.

Quiénes entran sin cargo de lunes a viernes:

Estudiantes, jubilados y pensionados. Para ello es necesario presentar libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación/pensión en los accesos (excepto feriado del viernes 1 de mayo). Importante: no es necesario realizar trámites online. Solo debés presentar tu comprobante (físico o digital) directamente en los accesos de la Feria.

Valor de la entrada

Lunes a jueves: $8.000.

Viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000.

Beneficios con la compra de tu entrada

Al adquirir tu entrada, online o presencial, se recibe un chequelibro de $12.000 que podrás utilizar en librerías adheridas una vez finalizada la Feria. Cupones por el valor de la entrada que adquiriste, que podrás usar en todos los stands de libros de la Feria.