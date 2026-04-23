Día Mundial del Libro: los 5 libros más leídos en la historia

La fecha coincide con la muerte en 1616 de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

Cada 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro , una fecha que busca destacar el valor de la lectura como herramienta esencial para el desarrollo cultural, educativo y social.

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Desde textos religiosos hasta novelas clásicas y fenómenos de fantasía, los textos son fuente de conocimiento y medios clave para transmitir ideas, valores, creencias y emociones que atraviesan generaciones.

A lo largo de la historia, ciertos títulos lograron destacarse por sobre el resto, alcanzando cifras de ventas récord y cantidad de lectores que los posicionan como los más leídos de todos los tiempos.

El Día Mundial del Libro fue establecido por la UNESCO en 1995 . El objetivo era establecer una jornada global que promoviera la lectura, fortaleciera la industria editorial y protegiera los derechos de autor en todo el mundo.

La elección de la fecha tiene un gran componente simbólico vinculado a la historia de la literatura. En 1616, murieron tres figuras importantes: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

Sin embargo, hay algunas diferencias. En el caso de Cervantes, falleció el 22 de abril de 1616, pero fue enterrado el 23, día que quedó registrado oficialmente.

Shakespeare, en cambio, murió el 23 de abril según el calendario juliano, que estaba vigente en Inglaterra en ese momento, pero correspondería al 3 de mayo en el gregoriano actual.

Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare murieron en abril de 1616. Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare murieron en abril de 1616.

La elección también se apoyó en tradiciones previas, como la celebración de Sant Jordi en Cataluña, donde desde hace décadas se regalan libros y rosas.

En Argentina, el 23 de abril suele coincidir con el inicio de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los encuentros editoriales más importantes del mundo hispanohablante.

feria del libroo

Los 5 libros más leídos en la historia

1. La Biblia

La Biblia es el libro más difundido de todos los tiempos, con una estimación que supera los 5.000 millones de copias. Traducida a miles de idiomas, su impacto es religioso, cultural y social, ya que su aplicación influyó en leyes, arte, literatura y el pensamiento occidental durante siglos.

Los textos religiosos superan ampliamente a cualquier obra de ficción en cantidad de ejemplares, pero muchas veces se contabilizan como "distribuidos" y no estrictamente "vendidos". Aun así, su alcance real los ubica entre los más leídos de la historia.

2. El Corán

El Corán es el texto sagrado del islam y uno de los más leídos del mundo. Se estima que cuenta con más de 800 millones a 1.000 millones de ejemplares distribuidos.

3. Don Quijote de la Mancha

El texto de Miguel de Cervantes supera los 500 millones de copias vendidas. Publicada en el siglo XVII, es considerada la primera novela moderna y una de las obras más influyentes de la literatura universal.

don quijote

4. Historia de dos ciudades

La novela escrita por Charles Dickens alcanza más de 200 millones de ejemplares vendidos. Ambientada en la Revolución Francesa, se convirtió en un clásico por su narrativa y su mirada sobre los conflictos sociales.

historia de dos ciudades

5. El Señor de los Anillos

El primer libro de la saga de J. R. R. Tolkien acumula alrededor de 150 millones de copias vendidas. Su universo de fantasía redefinió el género y sigue sumando lectores décadas después de su publicación.

Y hay que hacer una mención especial a "Harry Potter y la piedra filosofal" de J. K. Rowling. Se estima que este título en particular vendió más de 140 millones de copias, mientras que la saga completa supera los 500 millones.