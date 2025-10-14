Los científicos creen que sería posible vivir en un agujero negro: la hipótesis que cambiaría para siempre al espacio

Un grupo de físicos plantearon una nueva teoría que desafía las leyes actuales y redefine conceptos sobre el universo.

Un grupo de físicos plantea una teoría revolucionaria que desafía las concepciones tradicionales sobre el universo . Según esta hipótesis, el cosmos no se expande hacia el exterior, sino que evoluciona en el interior de un agujero negro .

La idea, aunque parece sacada de la ciencia ficción, gana respaldo en la comunidad científica gracias a estudios que comparan el Big Bang con las características de estos fenómenos cósmicos. Ambos comparten elementos clave, como una singularidad, un punto donde las leyes físicas dejan de aplicarse y un horizonte de sucesos, un límite del que nada puede escapar.

La teoría no es nueva, pero en las últimas décadas cobró fuerza a partir de investigaciones que analizan similitudes matemáticas entre el origen del universo y la estructura de los agujeros negros. De confirmarse, esta perspectiva transformaría radicalmente la comprensión del espacio, el tiempo y el destino final del cosmos.

La teoría de la relatividad de Einstein establece que tanto el universo como los agujeros negros deforman el espacio-tiempo. Mientras el universo se expande, los agujeros negros lo comprimen. Sin embargo, en términos matemáticos, ambos procesos presentan similitudes notables.

En los años 70, los científicos Raj Kumar Pathria y I. J. Good observaron que, si el radio del universo visible coincidiera con el de un agujero negro cuya masa equivaliera a la del cosmos, esta coincidencia podría no ser casual.

El físico teórico Lee Smolin llevó esta idea un paso más allá. Propuso que cada agujero negro podría generar un nuevo universo en su interior, lo que implicaría que el universo actual sería el resultado de uno anterior. En este escenario, los agujeros negros actuarían como portales hacia nuevas realidades, cada una con sus propias leyes físicas.

Para validar esta teoría, los científicos buscan señales concretas. Una de ellas sería la existencia de una dirección privilegiada en el universo, un eje invisible que marque el centro del agujero negro.

Otra pista podría encontrarse en la distribución de las galaxias: si muestran una orientación dominante, esto sugeriría que el universo tiene una estructura interna similar a la de un agujero negro.

De confirmarse, esta hipótesis redefiniría el concepto de expansión cósmica. En lugar de crecer hacia el exterior, el universo se desarrollaría dentro de una frontera invisible, donde cada agujero negro que se forma daría origen a un nuevo cosmos con propiedades únicas.

Esta perspectiva no solo cuestiona las teorías actuales sobre el origen del universo, sino que también abre nuevas preguntas sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y la posibilidad de universos paralelos.