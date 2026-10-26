Javier Milei demora el reconocimiento del triunfo de Lula da Silva en el balotaje y crece la tensión con Brasil Por Cecilia Camarano + Agregar ámbito en









La victoria del mandatario brasileño abrió interrogantes en el Gobierno sobre el escenario regional y las elecciones argentinas de 2027. El Presidente respaldó a Flávio Bolsonaro durante la campaña y mantiene el silencio sobre el resultado.

Javier Milei evitó pronunciarse sobre la victoria de Lula da Silva.

A horas de la elección, Javier Milei evita reconocer públicamente la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, en una decisión que profundiza las diferencias entre ambos gobiernos y agrega tensión a la relación bilateral. El Presidente había respaldado a Flávio Bolsonaro durante la campaña y ahora enfrenta un escenario regional distinto al que esperaba, con el regreso del líder del Partido de los Trabajadores al centro de la política brasileña.

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La demora en saludar al mandatario brasileño también expone el alineamiento de Milei con Donald Trump, quien tampoco reconoció el resultado. En Balcarce 50 siguen de cerca las consecuencias de la elección y conviven distintas interpretaciones sobre su impacto en la estrategia internacional del Gobierno y el escenario de cara a 2027.

El resultado brasileño obligó al oficialismo a revisar las expectativas que había depositado en la candidatura de Bolsonaro. La derrota del dirigente de la derecha brasileña representa un revés para los aliados regionales de Milei, aunque en el Gobierno también ponen el foco en el peso parlamentario que conserva el Partido Liberal y en las dificultades que tendrá Lula para avanzar con su agenda en un congreso adverso.

La posición del Presidente quedó expuesta durante la campaña, cuando manifestó su apoyo a Flávio Bolsonaro y cuestionó reiteradamente a Lula. Tras conocerse el resultado, no publicó una felicitación al mandatario brasileño y replicó en sus redes sociales un mensaje del diputado libertario Juan Ignacio Fernández que cuestionaba a los votantes del PT.

- Paraliza el conteo de votos



- Mete preso al Sec. de Transporte de Bahía por no permitir su fraude y acarreo



- Pide al Juez Supremo (que es su amigo) que extienda el tiempo de votación



- Ya sabe los resultados de la elección, pero no los publica, mientras se sigue votando pic.twitter.com/txYTBcbwC4 — El Trumpista (@ElTrumpista) October 25, 2026 La derrota de Bolsonaro reconfigura el mapa regional y complica a Milei La resistencia a reconocer el triunfo se produce mientras Flávio Bolsonaro cuestiona el resultado y anticipa que pedirá la nulidad de los comicios por presuntas irregularidades. En ese contexto, un reconocimiento de Milei podría entrar en contradicción con la posición de su aliado político y con la estrategia de Trump. El silencio presidencial prolonga así una disputa que excede la relación personal entre ambos mandatarios y alcanza el plano diplomático.

El resultado electoral también abrió una discusión sobre sus posibles efectos en el plano local. A un año de las elecciones presidenciales de 2027, la victoria de Lula puede funcionar como una referencia para un peronismo que busca reconstruir una alternativa al oficialismo y todavía discute su liderazgo y su estrategia electoral. Los mismos que alertaban sobre “las derrotas de los oficialismos” mañana van a cambiar de argumento y van a decir que se acabó la “ola azul”. La realidad es que ninguno de todos los opinologos sabe de lo que está hablando y no hacen más que arriesgar pronósticos basados en sus… — Santi C. (@slcaputo) October 26, 2026 En el Gobierno, sin embargo, evitan trasladar de manera automática el resultado brasileño al escenario local. La elección tuvo características propias y el nuevo mandato de Lula estará condicionado por una composición parlamentaria que obliga al oficialismo brasileño a negociar con sus adversarios. Esa lectura permite relativizar el alcance regional de la victoria, aunque no elimina la preocupación por la señal política que deja el resultado. La cuestión formará parte de las conversaciones del oficialismo en una semana en la que Milei buscará sostener su agenda económica y ordenar la estrategia política. El Presidente encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada, donde el escenario regional y las consecuencias de la elección brasileña se suman a la mesa. La agenda presidencial incluye, además, una visita a Catamarca para participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto y un posterior viaje a Neuquén.

https://www.ambito.com/politica/javier-milei-demora-el-reconocimiento-del-triunfo-lula-da-silva-el-balotaje-y-crece-la-tension-brasil-n6337925 Mariano Fuchila