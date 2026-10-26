Robert Pattinson dio detalles sobre "The Batman II" y la llegada de Steven Soderbergh para completar la película + Agregar ámbito en









Soderbergh asumió la dirección de fotografía principal en sustitución de Matt Reeves, quien abandonó la producción a principios de este mes debido a un asunto familiar.

El rodaje del filme volverá a ponerse en marcha en los próximos días.

Robert Pattinson declaró recientemente que está deseando finalizar la producción de The Batman II, con Steven Soderbergh asumiendo la dirección de fotografía principal en sustitución de Matt Reeves, quien abandonó la producción a principios de este mes debido a un asunto familiar.

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"Me alegra muchísimo que haya venido a ayudar a Matt", dijo Pattinson sobre Soderbergh al portal GamesRadar+. "Es increíblemente generoso de su parte, y lo está haciendo de la mejor manera. Es un gesto totalmente desinteresado. Creo que Matt había dedicado muchísimo trabajo al guion, y ya casi lo habíamos terminado. Así que es genial que alguien venga y diga: 'Solo quiero ayudar a Matt; quiero trabajar con él y llevarlo a la fase de edición'. Y que alguien con tanto talento como Steven lo haga es fantástico".

Cuando le preguntaron cuándo se reanudaría el rodaje, Pattinson respondió: “Creo que ya están en producción. Y yo empiezo en un par de días”.

Steven Soderbergh se sumó a The Batman II para completar el rodaje Warner Bros. anunció el 5 de octubre que Reeves necesitaba alejarse del rodaje debido a un asunto familiar, pero no se dio ninguna razón específica para su ausencia ni se ha informado si "The Batman Part II" tendrá que cambiar su fecha de estreno del 18 de febrero de 2028.

“La producción de ‘The Batman II’ se ha suspendido temporalmente mientras Matt Reeves se centra en un asunto familiar”, declaró un representante del estudio en aquel momento. “Matt cuenta con el pleno apoyo de DC Studios y esperamos retomar el proyecto pronto”.

Poco después, Reeves publicó en su perfil de X una aclaración en la que afirmaba seguir siendo el director de "The Batman II", explicando: "Para que quede claro, no voy a dejar 'The Batman II'. Estoy profundamente agradecido a Steven por su ayuda durante este difícil momento para ayudarme a terminar el rodaje principal. Gracias a todos por su preocupación y buenos deseos".

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