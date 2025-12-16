La picada es uno de los momentos más esperados de la mesa navideña -y de cualquier comida con amigos o familia- sin embargo muchas veces "hacer una picadita" es sinónimo de comida chatarra, alcohol, frituras y sodio.
Navidad 2025: ideas para una picada saludable y deliciosa en estas fiestas
Con una buena selección de productos frescos, preparaciones caseras y combinaciones simples, es posible ofrecer una mesa variada, colorida y sabrosa.
Ahora, si pensamos que armar algo más saludable no implica resignar sabor ni tradición, podemos compartir momentos con amigos sin perjudicar nuestra salud. ¡Es decir que se puede combinar lo mejor de los dos mundos! Buena comida y buenos amigos.
Cómo preparar una picada saludable, rica y fresca para Navidad
El primer paso para una picada más liviana es elegir ingredientes naturales y priorizar cocciones al horno o en crudo:
Vegetales
Quesos magros
Panes integrales
Dips caseros
¡Tip importante!: Recordá variar en texturas y sabores para hacerlo más divertido
Pinchos caprese
Necesitamos:
Queso en cubos
Tomate
Albahaca
Escarbadientes
Y la preparación es más que sencilla: tomás los ingredientes, los pinchas todos juntos y… ¡A disfrutar!
Chips de zucchini y boniato
Necesitamos:
1 zucchini
1 boniato
Sal y pimienta
Aji
Pimentón
Orégano.
Paso 1: Pelar los boniatos, lavar los zucchinis y cortar todo en rodajas bien delgadas.
Paso 2: Mezclar las rodajas con los condimentos y masajear bien.
Paso 3: Prender el horno a la menor temeratura posible y cocinar hasta que estén crocantes.
Brusquetas
Necesitamos:
Pan duro cortado en rodajas
Ricota
Queso blanco
Limón
Tomate
Parmesano
Albahaca
Alcaparras
Pimentón
Sal y pimienta
Aceite
1 diente de ajo
Paso 1: Colocar el pan en una asadera cortado en rodajas con unas gotas de aceite de oliva y raspar las rodajas con un diente de ajo
Paso 2: Llevar a horno fuerte hasta tostar
Dip de ricotta:
- En un bowl, disponer la ricota y condimentarla con ralladura de 1 limón, sal, pimienta, aceite de oliva, miel y comino.
Dip de remolacha:
Remolachas hervidas, 500 gr
Aceite de oliva, 100 cc
Jugo y ralladura de 1 limón
Comino, 1 pizca
Procesar los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea.
Dip de pepino:
- Pepinos rallados, 2
- Menta picada, 1 atado
- Yogurt natural, 1 pote
- Semillas de hinojo, 1 cdita
- Sal, pimienta y aceite de oliva, a gusto
Los pepinos conviene ponerles sal y luego colar para quitar el exceso de agua.
Dip de papa
1 papa grande hervida y pisada (tipo puré)
Maní tostado y picado, 50 gr
Perejil picado
Jugo de ½ naranja
Queso crema, 2 cdas
Verdeo picado
Mezlar todo bien y agregar por encima el maní.
