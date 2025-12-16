SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

16 de diciembre 2025

Navidad 2025: ideas para una picada saludable y deliciosa en estas fiestas

Con una buena selección de productos frescos, preparaciones caseras y combinaciones simples, es posible ofrecer una mesa variada, colorida y sabrosa.

Es posible comer una picada saludable y disfrutar de un momento social, sin perjudicar nuestra salud 

La picada es uno de los momentos más esperados de la mesa navideña -y de cualquier comida con amigos o familia- sin embargo muchas veces "hacer una picadita" es sinónimo de comida chatarra, alcohol, frituras y sodio.

Ahora, si pensamos que armar algo más saludable no implica resignar sabor ni tradición, podemos compartir momentos con amigos sin perjudicar nuestra salud. ¡Es decir que se puede combinar lo mejor de los dos mundos! Buena comida y buenos amigos.

Informate más

Cómo preparar una picada saludable, rica y fresca para Navidad

El primer paso para una picada más liviana es elegir ingredientes naturales y priorizar cocciones al horno o en crudo:

  • Vegetales

  • Quesos magros

  • Panes integrales

  • Dips caseros

¡Tip importante!: Recordá variar en texturas y sabores para hacerlo más divertido

Pinchos caprese

Necesitamos:

  • Queso en cubos

  • Tomate

  • Albahaca

  • Escarbadientes

Y la preparación es más que sencilla: tomás los ingredientes, los pinchas todos juntos y… ¡A disfrutar!

pinchos

Chips de zucchini y boniato

Necesitamos:

  • 1 zucchini

  • 1 boniato

  • Sal y pimienta

  • Aji

  • Pimentón

  • Orégano.

Paso 1: Pelar los boniatos, lavar los zucchinis y cortar todo en rodajas bien delgadas.

Paso 2: Mezclar las rodajas con los condimentos y masajear bien.

Paso 3: Prender el horno a la menor temeratura posible y cocinar hasta que estén crocantes.

calabacin

Brusquetas

Necesitamos:

  • Pan duro cortado en rodajas

  • Ricota

  • Queso blanco

  • Limón

  • Tomate

  • Parmesano

  • Albahaca

  • Alcaparras

  • Pimentón

  • Sal y pimienta

  • Aceite

  • 1 diente de ajo

Paso 1: Colocar el pan en una asadera cortado en rodajas con unas gotas de aceite de oliva y raspar las rodajas con un diente de ajo

Paso 2: Llevar a horno fuerte hasta tostar

bruchetas

Dip de ricotta:

  • En un bowl, disponer la ricota y condimentarla con ralladura de 1 limón, sal, pimienta, aceite de oliva, miel y comino.

Dip de remolacha:

  • Remolachas hervidas, 500 gr

  • Aceite de oliva, 100 cc

  • Jugo y ralladura de 1 limón

  • Comino, 1 pizca

Procesar los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea.

Dip de pepino:

  • Pepinos rallados, 2
  • Menta picada, 1 atado
  • Yogurt natural, 1 pote
  • Semillas de hinojo, 1 cdita
  • Sal, pimienta y aceite de oliva, a gusto

Los pepinos conviene ponerles sal y luego colar para quitar el exceso de agua.

Dip de papa

  • 1 papa grande hervida y pisada (tipo puré)

  • Maní tostado y picado, 50 gr

  • Perejil picado

  • Jugo de ½ naranja

  • Queso crema, 2 cdas

  • Verdeo picado

Mezlar todo bien y agregar por encima el maní.

