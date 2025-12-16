Navidad 2025: ideas para una picada saludable y deliciosa en estas fiestas

Con una buena selección de productos frescos, preparaciones caseras y combinaciones simples, es posible ofrecer una mesa variada, colorida y sabrosa.

+ Seguir en

Es posible comer una picada saludable y disfrutar de un momento social, sin perjudicar nuestra salud

La picada es uno de los momentos más esperados de la mesa navideña -y de cualquier comida con amigos o familia- sin embargo muchas veces "hacer una picadita" es sinónimo de comida chatarra, alcohol, frituras y sodio .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ahora, si pensamos que armar algo más saludable no implica resignar sabor ni tradición, podemos compartir momentos con amigos sin perjudicar nuestra salud. ¡Es decir que se puede combinar lo mejor de los dos mundos! Buena comida y buenos amigos.

El primer paso para una picada más liviana es elegir ingredientes naturales y priorizar cocciones al horno o en crudo:

¡Tip importante!: Recordá variar en texturas y sabores para hacerlo más divertido

Queso en cubos

Tomate

Albahaca

Escarbadientes

Y la preparación es más que sencilla: tomás los ingredientes, los pinchas todos juntos y… ¡A disfrutar!

pinchos

Chips de zucchini y boniato

Necesitamos:

1 zucchini

1 boniato

Sal y pimienta

Aji

Pimentón

Orégano.

Paso 1: Pelar los boniatos, lavar los zucchinis y cortar todo en rodajas bien delgadas.

Paso 2: Mezclar las rodajas con los condimentos y masajear bien.

Paso 3: Prender el horno a la menor temeratura posible y cocinar hasta que estén crocantes.

calabacin

Brusquetas

Necesitamos:

Pan duro cortado en rodajas

Ricota

Queso blanco

Limón

Tomate

Parmesano

Albahaca

Alcaparras

Pimentón

Sal y pimienta

Aceite

1 diente de ajo

Paso 1: Colocar el pan en una asadera cortado en rodajas con unas gotas de aceite de oliva y raspar las rodajas con un diente de ajo

Paso 2: Llevar a horno fuerte hasta tostar

bruchetas

Dip de ricotta:

En un bowl, disponer la ricota y condimentarla con ralladura de 1 limón, sal, pimienta, aceite de oliva, miel y comino.

Dip de remolacha:

Remolachas hervidas, 500 gr

Aceite de oliva, 100 cc

Jugo y ralladura de 1 limón

Comino, 1 pizca

Procesar los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea.

Dip de pepino:

Pepinos rallados, 2

Menta picada, 1 atado

Yogurt natural, 1 pote

Semillas de hinojo, 1 cdita

Sal, pimienta y aceite de oliva, a gusto

Los pepinos conviene ponerles sal y luego colar para quitar el exceso de agua.

Dip de papa

1 papa grande hervida y pisada (tipo puré)

Maní tostado y picado, 50 gr

Perejil picado

Jugo de ½ naranja

Queso crema, 2 cdas

Verdeo picado

Mezlar todo bien y agregar por encima el maní.