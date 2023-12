Ocho cosas que nunca deberías decirle a tu pareja en medio de una pelea

as frases que es recomendable evitar decir para mantener un vínculo sano.

En las relaciones de pareja , las discusiones son casi imposibles de evitar. En algunos casos, se dan con menor frecuencia, sin embargo, es algo que suele suceder cuando se mantiene un vínculo amoroso. Sobre esto, terapeutas han hecho hincapié en lo importante que es no decir ciertas frases durante las peleas que podrían afectar a la relación.

Lo primero que recomiendan es no generalizar. Kier Gaines, terapeuta que trabaja con individuos y parejas en Washington sugiere que las frases " vos siempre " y " vos nunca " suelen ser exagerados y que suele desacreditar el esfuerzo que hace la otra persona.

En lugar de utilizar esas palabras, el profesional recomienda que, cuando tu pareja se pone a la defensiva, hay que mencionarle que lo que están teniendo ya no es una conversación para resolver los problemas sino que se está tornando a una discusión.

Además, sostiene que en las relaciones no hay que ahondar en el pasado , sino mantenerse en el presente y concentrarse en el problema que se ha presentado en ese momento.

pareja.jpg Las frases que hay que evitar decir en una discusión con tu pareja.

Deflexiones y comparaciones durante la pelea

Alexandra Solomon, psicóloga del Instituto de la Familia de la Universidad Northwestern, asegura que una de las frases que más escucha es la de "sí, pero...". Sobre esto, sugiere que una persona está planteando una preocupación y que la otra persona estará de acuerdo para luego agregar una advertencia. Para reemplazar esto, la psicóloga recomienda decir "lo que escucho de vos es que".

Por su parte, Gaines también menciona el error que existe en comparar a tu pareja con otra persona. En ese sentido, en una discusión hay que evitar decir: "Deberías parecerte más a". Según el profesional, esto puede generar problemas de celos y afectar en la confianza y autoestima dentro de la relación.

"Esto nunca fue un problema en mis otras relaciones", se encuentra dentro de las ocho cosas que no hay que decir en medio de una pelea. Según Wonbin Jung, terapeuta y especialista en el tratamiento de parejas LGBTQ esta frase puede destruir por completo la confianza y seguridad que se tiene en una pareja.

Despidos

Otra de las cosa que no hay que decir según Salomon es "estás exagerando", eso puede molestar a la otra persona ya que nadie puede determinar qué reacciones son apropiadas para uno mismo. El Dr. Jung también menciona que pedir a la pareja que se tome con calma la conversación por lo general tiene un efecto contrario por lo que hay que evitar decir "calmate".

Finalmente, durante una pelea con tu pareja no hay que decir "no es para tanto" ya que se está dando a entender que las preocupaciones de la otra persona no son serias. Lo recomendable es reconocer que tienen opiniones diferentes.