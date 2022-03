Los 8 errores más comunes al buscar pareja en las apps de citas

Para David Vermeulen, fundador y CEO de Inner Circle, la aplicación creada para ayudar a los solteros a tener citas de calidad, es esencial que los usuarios sean honestos y objetivos en sus perfiles. “Muchas personas tienen descripciones de perfiles o fotos que no muestran quiénes son en realidad, y no hay nada peor en las citas que llevarse una sorpresa que no es la que se esperaba. Si realmente querés encontrar una pareja, debés tener en cuenta que el perfil en la app de citas es el que da esa primera impresión acerca de quién sos, así que hay que prestar atención a todos los detalles y sobre todo, ser honesto al contar tu historia. Esto te ayudará a tener citas de calidad”, apunta.

Para ayudar a los solteros a aumentar las posibilidades de generar mejores matches, el especialista en relaciones de Inner Circle, Charly Lester, comparte los 8 errores más comunes en las apps de citas y aconseja cómo evitarlos.

1 – Fotos de perfil

Las fotos son lo primero que la gente ve en las aplicaciones de citas. Estas deben mostrarte mirando a la cámara y sonriendo; es importante lucir amigable. Una imagen vale más que cualquier palabra, así que es recomendable incluir fotos disfrutando de tus hobbies y actividades favoritas para que los potenciales matches puedan ver lo que tienen en común.

2 – Un perfil vacío

Completar tu perfil es cómo vestirte para una cita. Si no puedes hacer un esfuerzo para tener tu perfil completo, no tenés tanta ganas de encontrar una buena pareja. Tu perfil en línea te da la oportunidad de resaltar y captar la atención de los usuarios. Siempre suma escribir algunos datos divertidos sobre uno con humor.

3 - Conversaciones vacías

Las primeras impresiones son clave y también lo son las primeras charlas. ¿Sabías que las personas que abren su mensaje con un 'Hola' solo obtienen una tasa de respuesta del 10%? El 68% de los destinatarios dicen que les falta esfuerzo y al 45% los hace sentir que la persona no está realmente interesada. Así que, siempre es bueno dedicar unos minutos más a leer los perfiles y redactar un mensaje específico para cada uno.

4 - Mentiras piadosas

Ser honesto y confiado. No tiene sentido poner una altura o una edad falsa, ya que esto romperá la confianza que tu potencial cita pueda haber tenido en vos. Una pareja perfecta es aquella a la cual le gustás exactamente como sos ¡aceptando todo lo que te hace ser único!

5 - Alertas rojas

Está bien estar atento, pero no te expongas con energía negativa al escribir tu perfil. Vemos esto a menudo con personas que escriben "No quiero perder el tiempo" o “Solo relaciones serias”. Pero al hacerlo, creás una pared a tu alrededor si estás constantemente buscando lo que está mal, en lugar de buscar formas en las que puedas conectarte con otra persona.

6 – Foco en lo offline

Con la pandemia, reunirse en la vida real se había vuelto complicado y adoptamos nuevas formas de encuentros virtuales para seguir conociendo gente y mantenerse seguro, pero es momento de volver al offline. Llevar el coqueteo virtual a la vida real, proponer encuentros en los mejores lugares para citas o en eventos memorables para conocer a tu match por primera vez. Después de todo, la magia sucede fuera del teléfono.

7 - Superficialidad

Hemos escuchado muchas historias en las que las personas pueden ser increíblemente fotogénicas y verse muy bien en sus perfiles, pero terminan siendo decepcionantes a la hora del encuentro. Tu match puede tener malas fotos pero también tener un gran carisma cuando lo conocés. La apariencia no lo es todo.

8 - Zona de confort

Mirar solo perfiles que se ajusten a tu estándar, practicar el Groundhogging, caer en los mismos patrones de dejar tu perfil incompleto y enviar mensajes genéricos, solo está perjudicando tus posibilidades de encontrar un match de calidad y exitoso. Cuanto más esfuerzo pongas en las citas en línea, más obtendrás de ellas. Estos errores pueden parecer sorprendentemente simples, pero son mucho más comunes de lo que parecen, especialmente ahora que más y más personas se adaptan a la rutina de las citas en línea. David Vermeulen refuerza la importancia de la honestidad: “Todos estos consejos son fundamentales para encontrar la pareja ideal. Parece sencillo, pero innumerables personas enfrentan dificultades para expresarse y mostrar lo mejor, lo que muchas veces lleva a la persona a mentir. Para el primer contacto, la honestidad y la transparencia son fundamentales si el soltero realmente quiere encontrar una conexión real y duradera. Evitar estos errores hará que la experiencia sea aún más positiva”.