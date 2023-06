Pastelería porteña única: dónde probar exquisitos postres calientes

Brownies, bizcocho, volcán de chocolate, panqueques con dulce de leche y flan , entre otros, son frecuentemente elegidos por los argentinos a la hora de degustar postres calientes . Por eso, si estás antojado de un plato rico, dulce y delicioso , no te pierdas este listado de lugares en CABA con recetas de pastelería únicas .

Tal como su nombre lo indica, Santo Bar de Pizzas ofrece pizzas al molde de masa madre, elaboradas con un exclusivo blend de harinas, maduración de 24 horas en frío y materias primas de primera calidad. Además de fainá, empanadas fritas o al horno, ensaladas y tortillas de papa, cuentan con una selección de postres clásicos argentinos. Entre las opciones, figuran el flan, los panqueques con dulce de leche, el vigilante y las exclusivas “empanaditas de dulce de leche”, que acá llaman The Magic Empanadas. Vienen rellenas con dulce de leche, banana y nuez, acompañadas de salsa de arándanos.

Dirección: Charcas 4799, Palermo Soho.

Club de la Birra

Club de la Birra ofrece una experiencia completa que incluye cervezas artesanales, coctelería de autor y una amplia carta con platos para todos los gustos. Esto se disfruta bajo un servicio de primera calidad, en un agradable espacio al aire libre, calefaccionado y rodeado de vegetación. Para los amantes de los postres calientes, este lugar tiene una opción irresistible: una versión del clásico volcán elaborada con dulce de leche. Es 100% artesanal, con un bizcocho de dulce de leche que oculta un centro líquido que emula la erupción de un verdadero volcán. Se sirve caliente después de 10 minutos en el horno a una temperatura de 180°C y se acompaña con una bocha de helado de banana split o crema americana.

Direcciones: Pres. Roberto M. Ortiz 1871, Recoleta / Av. Pedro Goyena 60, Caballito / Av. Márquez y Av. Fleming (acceso por portón frente a la rotonda), San Isidro, GBA.

Bruce Grill Station

Bruce Grill Station es un bar-restaurante que invita a vivir una aventura al mejor estilo del Lejano Oeste a través de sus sabores. Si bien la estrella del menú son sus carnes ahumadas al quebracho colorado, su sección de postres luce una gran variedad de opciones para degustar en cualquier momento del día. Uno de los sugeridos -e ideal para calentar el cuerpo durante la temporada- es el brownie húmedo de chocolate, que tienta con su consistente exterior y su centro húmedo y cálido elaborado a partir de chocolate Águila, cacao y nueces. Se sirve tibio, puede acompañarse con una bocha de helado a elección y se termina con azúcar impalpable y salsa de chocolate.

Direcciones: Martín Fierro 3246, Parque Leloir / Mayor Irusta 2921, Bella Vista.

Cincinnati

El pizzaiolo Germán Pantuso prepara la verdadera pizza napoletana en Cincinnati, esa de larga fermentación, masa ligera y bordes bien alveolados. Para la merienda o el postre, ofrecen una opción con Nutella que, al igual que las otras 20 variedades de la carta, se cocina en un horno eléctrico fabricado en Nápoles, con una base de piedra volcánica originaria de la zona del Vesubio. Al alcanzar temperaturas que oscilan entre los 450°C y los 500°C, se consigue una pizza de cocción pareja en tan solo 90 segundos, con un piso suave y blando en el centro y ese borde elevado tan distintivo, conocido como “cornicione”. Fuera del horno y aún humeante, se esparce la Nutella hasta cubrir la superficie, se espolvorea con praliné de avellanas y se termina con hojas de menta.

Dirección: Esmeralda 924, CABA.

Hierro

Hierro es una parrilla alternativa con un atractivo diseño y una destacada oferta gastronómica que hace foco en carnes maduradas puertas adentro y cocidas a las brasas, para acompañar con una variedad de guarniciones de vegetales de estación y materias primas de calidad. El punto dulce de la experiencia está pautado por sus postres, que, siguiendo la filosofía del lugar, son elaborados artesanalmente y combinan texturas, sabores y temperaturas. Para esta época del año, proponen un crumble de peras, que preparan con una base de crumble de nueces, sobre la que colocan una pera en mitades asada a la parrilla, acompañada con merengue italiano quemado y equilibrada con un semifreddo de chocolate blanco y ralladura de limón.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta / Costa Rica 5602, Palermo.

Haulani

Haulani, la marca de helados a base de leche de coco, cuenta con su propia heladería dentro del Mercat Villa Crespo. Bautizada con el nombre de Vegan Creamery, ofrece helados 100% plant based y tentadores postres, como los pancakes tibios. Pueden combinarse con su original paleta de sabores helados (coco, maracuyá, matcha & vainilla, entre otros) o con toppings veganos, como el coconut caramel de elaboración propia, nueces, chips de chocolate o mix de semillas caramelizadas. Al igual que los demás productos de la marca, este postre deleita y nutre a la vez.

Dirección: Thames 747, Villa Crespo.

Outback Steakhouse

La afamada marca Outback Steakhouse -ideal para degustar los auténticos sabores de la cocina australiana- tiene un amplio menú que abarca carnes a la parrilla, pollos y ensaladas frescas, hechos con materia prima de la más alta calidad. En lo que a opciones dulces se refiere, vale la pena probar el Chocolate Thunder from Down Under, un brownie con nueces superhúmedo y generoso que se sirve tibio junto con una bocha de helado de vainilla. Lo terminan con salsa de chocolate tibia, crema batida y un laminado de chocolate.