Por qué las cucarachas se esconden en la heladera y cómo hacer para eliminarlas

Un problema muy común en la cocina aparece cuando estos insectos encuentran calor, agua y restos de comida cerca del electrodoméstico.

Estos son los mejores consejos para eliminar las cucarachas de tu cocina para siempre.

A nadie le gusta encontrar insectos en la cocina de su hogar . Entre las plagas más comunes con las que uno se puede cruzar, se encuentran las cucarachas , conocidas por su capacidad para adaptarse y ocultarse en los lugares más difíciles de revisar.

Pero hay un punto específico que puede convertirse en el refugio perfecto para estos insectos: la parte trasera de la heladera . Ahí mismo encuentran condiciones favorables que les permiten instalarse y reproducirse sin ser detectadas durante mucho tiempo.

Las cucarachas buscan lugares que les ofrezcan calor , humedad y acceso a comida . La parte trasera de la heladera reúne esos tres factores y por eso les resulta tan atractiva a estos insectos. El motor del electrodoméstico genera una temperatura constante que se mantiene incluso cuando el ambiente de la cocina es más frío. Es justo esa tibieza la que crea un espacio ideal para que las cucarachas se mantengan activas.

La humedad también influye, ya que en la parte trasera del equipo suele generarse una condensación de agua producida por el funcionamiento interno del sistema de refrigeración. Este detalle ayuda a que los insectos encuentren una fuente estable de hidratación.

Además, existen muchos rincones pequeños donde pueden ocultarse, tales como las rejillas de ventilación , las ranuras del motor y los cables . Como la heladera casi nunca se mueve de su lugar, esas áreas no se limpian durante mucho tiempo.

Si a esto se le suman los restos de comida o el polvo acumulado, el ambiente se vuelve todavía más favorable para la formación de colonias.

cucarachas casa.webp Al ser un rincón que se limpia poco, la parte trasera de la heladera es el hogar perfecto de las cucarachas. Freepik

Cómo detectar una infestación de cucarachas en la heladera

Identificar el problema temprano no siempre es algo fácil. Las cucarachas suelen permanecer escondidas durante el día y salen cuando hay poca luz. Pero por suerte existen señales que te permiten sospechar de su presencia. Una de las más habituales consiste en pequeños puntos negros cerca del motor o en los bordes traseros del aparato. Esas marcas corresponden a sus excrementos.

Otro indicio posible es un olor fuerte y desagradable que aparece cerca del electrodoméstico. Ese aroma proviene de sustancias químicas que liberan estos insectos cuando una colonia ya se instaló. La aparición ocasional de una cucaracha también funciona como advertencia, porque aunque parezca un caso aislado, una sola hembra puede producir una gran cantidad de crías en pocas semanas si el ambiente es favorable.

Por esto es que revisar toda la parte de atrás de la heladera y el piso cercano te permite detectar los rastros antes de que el problema se vuelva mayor.

Cucaracha alemana (1).jpg Mantener la parte trasera de la heladera limpia ayuda a mantener esta plaga lejos de tu hogar. Pexels

La mejor formas de eliminarlas y evitar que regresen

El primer paso consiste en una limpieza profunda. Pero antes de empezar, lo preferible es desconectar el electrodoméstico para trabajar de manera segura. Luego se debe mover la heladera y limpiar toda la parte posterior.

El agua caliente con detergente ayuda a retirar suciedad, restos de alimentos y posibles huevos de cucaracha. También es fundamental prestar atención a las rejillas de ventilación y a las juntas de goma de la puerta. Además, algunas soluciones caseras pueden servir como complemento, como por ejemplo limpiar el piso con agua mezclada con esencia de lavanda, un aroma desagradable para estos insectos.

Cuando la presencia de cucarachas es mayor, el ácido bórico es un gran aliado. Este polvo se coloca en pequeñas cantidades cerca de los rincones donde suelen esconderse. Al entrar en contacto con el producto, los insectos lo transportan hasta su refugio y el efecto alcanza a otros individuos de la colonia.

Para prevenir su aparición, es fundamental sellar grietas en paredes, revisar las gomas de la heladera y mantener la cocina libre de restos de comida.