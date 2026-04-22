Cuánto sale reformar la cocina en abril 2026: precios para darle una lavada de cara a tu hogar + Seguir en









Este tipo de remodelaciones no se trata solamente de cambios de muebles, implica gastos de construcción.

Este trabajo no consiste sólo en cambiar muebles, sino en renovar la construcción. Imagen: Freepik

Los costos de la construcción en Argentina siguen en niveles elevados, y remodelar una cocina no es la excepción. Materiales, mano de obra y equipamiento vienen registrando subas importantes, lo que obliga a planificar cada decisión del hogar con cuidado si se quiere encarar una obra.

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Sin embargo, renovar este espacio clave de la casa no es imposible. Con una buena organización y priorizando lo esencial, es posible adaptar el proyecto a distintos presupuestos y lograr una mejora significativa sin necesidad de gastar de más. Hoy existen opciones que van desde pequeños cambios estéticos hasta reformas integrales. En ese abanico, una cocina promedio de 5 a 6 metros cuadrados puede demandar una inversión importante, pero también ofrece la posibilidad de revalorizar la vivienda y mejorar la calidad de vida.

Remodelar la cocina El costo de construcción elevado hace que toda la obra salga más cara en este momento. Imagen: Freepik En qué consiste una reforma de la cocina Cuando se habla de reformar una cocina, no se trata solamente de cambiar muebles o renovar la estética. En la mayoría de los casos implica una obra completa que incluye demoliciones, recambio de instalaciones y nuevas terminaciones.

Una refacción integral suele contemplar el cambio de cañerías de agua y gas, la renovación eléctrica, la instalación de nuevos revestimientos, la colocación de mesadas, alacenas y bajo mesadas, además de pintura y luminarias. Es decir, una intervención que va mucho más allá de lo superficial. Por eso, el costo final depende en gran medida del alcance de la obra: no es lo mismo hacer un “lavado de cara” que rehacer toda la cocina desde cero.

Cómo planificar la reforma sin volverse loco El primer paso es definir qué tipo de reforma querés hacer. Establecer si será una renovación básica, intermedia o completa permite ordenar el presupuesto y evitar gastos innecesarios desde el inicio. También es clave priorizar. Muchas veces conviene invertir en instalaciones (gas, agua, electricidad) antes que, en detalles estéticos, ya que son las bases que garantizan el buen funcionamiento a largo plazo.

Por último, comparar precios y materiales puede marcar una gran diferencia. Elegir alternativas más económicas o hacer la obra por etapas son estrategias habituales para no desbordar el presupuesto y avanzar de manera más controlada. Precios y cómo influye el tamaño en el presupuesto El tamaño de la cocina es uno de los factores más determinantes. Para un espacio de entre 5 y 6 m², una reforma completa ronda los $9.236.697, aunque el valor puede variar según materiales y complejidad. En términos generales, se pueden dividir los presupuestos en tres niveles. Una reforma económica o básica puede arrancar desde unos US$4000, una opción intermedia se ubica entre US$6000 y US$17.000, mientras que una renovación premium puede superar los US$24.000. A medida que el espacio crece o se suman extras como barras, comedor diario o materiales de alta gama, el costo puede aumentar hasta un 30% o más. Por eso, antes de empezar, es clave tener en claro el alcance del proyecto y el dinero disponible para evitar sorpresas. Remodelar la cocina Este ambiente de la casa tiene distintos elementos para reformar, por lo que su costo puede ser el más variable de todos. Imagen: Freepik

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