Cuánto salen las bolsas de vacío para ropa: las alternativas para guardar las prendas de verano

Con la llegada del frío, las prendas para el calor empiezan a ocupar lugar y necesitan ser guardadas de la mejor manera para la siguiente temporada.

Una de las primeras tareas del hogar con la llegada del otoño es guardar la ropa de verano y sacar los abrigos. Sin embargo, el espacio en el ropero es un gran drama para varias familias, en especial las más numerosas, por lo que las bolsas de sellado al vacío se convierten en la mejor alternativa para almacenar las prendas hasta la siguiente temporada.

Hoy existen distintas opciones con precios muy variados según el formato, la capacidad y los materiales. Desde soluciones simples hasta kits más completos, el mercado ofrece alternativas concretas para ordenar el placard sin gastar de más y ahorrar lugar que podrá aprovecharse para otras prendas.

El guardado al vacío consiste en colocar la ropa dentro de una bolsa plástica especial, sellarla herméticamente y extraer el aire del interior . Al eliminar ese volumen, las prendas se comprimen y ocupan mucho menos espacio , lo que permite optimizar el lugar en placares, valijas o cajas.

El sistema suele funcionar con una válvula incorporada en la bolsa. A través de ella se succiona el aire con una aspiradora o con una bomba manual, dependiendo del modelo. Una vez retirado, la bolsa queda completamente sellada , evitando que vuelva a inflarse mientras esté correctamente cerrada.

Además de reducir espacio, este método protege la ropa del polvo, la humedad y los olores. Se usa especialmente para guardar prendas fuera de temporada, acolchados o ropa de cama, ya que permite mantenerlas en buen estado durante largos períodos sin necesidad de ventilarlas constantemente.

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Precios de kits de bolsas de vacío para tus prendas

En abril de 2026, los precios de las bolsas de vacío en Argentina muestran diferencias claras según la cantidad de unidades, los tamaños incluidos y si el kit suma accesorios. Los más económicos suelen incluir entre 2 y 4 bolsas de tamaño estándar. En estos casos, los precios se ubican entre los $4.500 y los $17.500, dependiendo de las medidas. Son opciones pensadas para uso básico, como guardar ropa de temporada o algunas prendas puntuales sin hacer una inversión grande.

En un nivel intermedio aparecen los sets de entre 5 y 11 piezas, que muchas veces incorporan una bomba manual para generar el vacío sin usar aspiradora. Estos kits se mueven en un rango de entre $12.699 y $24.000 y suelen incluir distintos tamaños, lo que permite guardar desde ropa chica hasta acolchados.

Para quienes necesitan mayor capacidad, hay packs de entre 10 y 16 unidades que combinan bolsas de distintos formatos. En estos casos, los precios pueden alcanzar los $65.000 y están orientados a organizar grandes volúmenes de ropa o mudanzas completas. También existen opciones específicas, como bolsas con percha o modelos híbridos con estructura, que pueden modificar el precio final.

Otras alternativas: cuánto salen las cajas organizadoras de tela

Las cajas organizadoras de tela son otra opción dentro del hogar para guardar ropa sin recurrir al vacío. A diferencia de las bolsas, mantienen el volumen original de las prendas, pero permiten ordenar mejor los espacios y facilitar el acceso a lo guardado.

Actualmente, los modelos individuales más básicos, con capacidades de entre 24 y 30 litros, se consiguen entre $11.000 y $15.000. Suelen ser plegables y están pensados para estantes o interiores de roperos, donde ayudan a separar ropa por categorías.

Las opciones de mayor capacidad, cercanas a los 100 litros, tienen precios que van de $16.000 a $21.000 por unidad. Estas cajas están orientadas a guardar acolchados, mantas o grandes cantidades de ropa, y muchas incluyen estructura interna para poder apilarlas sin que pierdan forma.

También existen formatos específicos, como los organizadores bajo cama, que arrancan en los $10.500 y llegan a los $13.500. En paralelo, los packs son una de las alternativas más elegidas: combos de 2 unidades parten desde los $22.000, mientras que sets de 4 o 6 cajas pueden ubicarse entre los $28.500 y más de $80.000, dependiendo de la calidad y los refuerzos.